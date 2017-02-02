RTÜK tarafından yayınlanan yeni yasaklar listesi kapsamında artık olağanüstü durumlardaki haberlerde ambulans görüntüsü ve sesi, olay yerinden görüntüler ve ‘son dakika’ ibaresi kullanılmayacak.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre RTÜK, ‘yayın yasağı’ listesinin kapsamını daha da genişletti. Buna göre olağanüstü durumlar esnasında yaşananlar ve sonrası, olay yeri görüntüleri, insanların yaşadıkları korku ve paniği gösteren fotoğraflar, görevlilerin olayın bulunduğu alandaki delilleri toplama faaliyetleri artık televizyonlarda gösterilmeyecek.

Bunların dışında olayın sıcaklığı geçmiş olmasına rağmen gün boyunca ekranda kalan ‘son dakika, sıcak haber’ gibi yazılar da haberlerde yer almayacak.

Yasakların arasına olaylara tanık olan kişilerin anlatımları da yasağa dahil edildi, fakat resmi makamlarca yapılacak açıklamalar yasak kapsamında değerlendirilmeyecek. Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan, vali, emniyet müdürü gibi resmi makamlardan gelen açıklamalar ya da bu makamlarca dağıtılan görüntüler, yasak sayılmayacak.

Alınan bu kararların bir sonraki aşamasının ise yüksek ihtimalle sosyal medya platformlarına uzanacağını düşünüyorum. Çünkü haberler, klasik TV haberlerine nazaran sosyal medyada çok daha kısa sürede ve geniş kitlelere uzanabiliyor. Dolayısıyla TV için alınan kararların bir benzeri de sosyal medya için gelecektir.

RTÜK’ün aldığı bu kararlar, sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.