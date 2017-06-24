Değiştirilip Yeni Sürümü Çıkarılan 5 Ünlü Film ve Dizi

Filmlerin bir çoğu ilk izlediğiniz gibi olmayabilir. Kimi yönetmenin isteği, kimi film hataları, kimi diğer nedenlerden dolayı ilk versiyonundan sonra değiştiriliyor. İşte bunlardan 5 tanesi.

George Lucas, filmlerinde değiştirdiği sahnelerle daima izleyicilerinin hedefide olmuş bir yönetmendir. Ancak o, ufak tefek hataları düzeltiyor. Lucas'a bu kadar eleştiri yağarken birçok film görmezden geliniyor. Üstelik bunlar, ufak ayrıntılar değiştirmekle kalmayıp uzun uzun bölümler bile ekleyebiliyorlar filmlere. İşte karşınızda yayınlandıktan sonra değiştirilerek yeni versiyonları çıkarılan 5 ünlü film ve dizi!

1-Üçüncü Türden Yakınlaşmalar

Spielberg’in hit filmlerinden biri olan bu film, başlarda ünlü yönetmen ile prodüktörler arasında gerginliğe yol açmıştı. Ancak film sahnelenince, stüdyodan Spielberg’e izin çıktı ve yönetmen istediği bazı sahneler ekleyerek filmi özel olarak düzenledi. Örneğin; uzay mekiğinin içindeki gölgeler, silüetler ve sonunda mekiğin gösterilmesi gibi sahneleri sadece bu özel versiyonu izleyenler görebildi.

2-Titanik

Titanik, bugün bile hayran olunası efektleri olan bir film. İlk çıktığı zamanlarda ortalığı sallamıştı. Filmin yönetmeni James Cameron’un, filmi bitirmesi dijital görüntü teknolojisinde yeni gelişmeler olduğu bir zamana denk geldi. Cameron bir sahnede özellikle yıldızları daha parlak ve düzenli göstermek istiyordu. İlk kopyayı yayınladıktan sonra hemen bu tekniklerden yararlanarak filmin yeni bir kopyasını piyasaya sürdü.

3-Seinfeld

Seinfeld’de George Constanza’nın babasını aktör John Randolph oynamıştı. Ancak sonraki sezonda Randolph’u Constanza’ya benzemediği için diziden çıkardılar. Bu durumun üzerine, yönetmen bir önceki sezonun son bölümünü yeniden çekerek, Constanza’ya yeni bir baba bularak yeniden çekti. Böylece aynı bölümün farklı aktörlerle çekilmiş iki versiyonu oldu.

4-Kıyamet

1979 yapımı olan film, günümüzün kült filmleri arasında. Vietnam savaşı temalı film, yine yönetmeninin isteği üzerine düzenleme yapılanlardan. İlk yayınlanan filme, Martin Sheen ve adamlarının eski bir Fransız sömürge çiftliğinde konakladığı 20 dakikalık bir ek parça konulmuş. Bu bölümü filmin 3 saat 20 dakikalık versiyonunda izleyebilirsiniz.

5-Yaşayan Ölülerin Gecesi

Zombi filmlerinin kültlerinden olan bu filmde de sonradan değiştirme olayı ile karşılaşıyoruz. Ancak bu seferki biraz farklı, çünkü bu kült filmi onurlandırmak için yapılan bir değiştirme. 90’larda filmin 30. yılı anısına yeni çekilen bazı sahneler eklenmiş. Bu özel versiyonu ile tekrar yayınlanan film, hayranlarının beğenisini kazanmış.

