Warcraft III’e Geniş Ekran Desteği Eklendi

Blizzard 15 yıl önce yayınladığı oyuna geniş ekran desteği, renkler ve oyuncu limitlerini değiştiren bir güncelleme yaptı.

Günümüzde Warcraft denildiğinde insanların aklına şimdiye kadar yapılmış en iyi MMO olan World of Warcraft geliyor. Bunun böyle olmasının sebebiyse Blizzard’ın Warcraft ile aynı türde olan Starcraft’a devam etmesi ve Warcraft hikayesini WoW’da kullanması. Hal böyle olunca DOTA ve günümüz MOBA oyunlarının çıkmasına neden olan efsane oyun unutulmaya yüz tuttu.

Ancak her ne kadar Warcraft’ın devamı 4 ile gelmeyecek olsada Blizzard, bir kere yaptığı oyuna desteğini kolay kolay bırakmıyor. Serbest bırakılmasından sonra 15 yıl geçen Warcraft III nihayet geniş ekran desteği aldı. Yıllar boyunca inatla 4:3 en-boy ekran oranını koruyan oyuna girildiğinde köşelerde siyah boşluklarla ekranı dolduruyordu. Tam ekran yapmaksa programlarla mümkündü, ancak bu durum görsel kaymalara neden oluyordu.

Ayrıca Blizzard güncellemeyle birlikte Warcraft’ın 12 oyuncu limitine sahip şehir kurmalı haritasını 24’e çıkarttı. Blizzard Şubat ayında Warcraft’ın artan oyuncu sayısıyla dalga geçiyordu, ancak şimdi resmi olarak oyunu renklerine kadar yenilediler.

Daha önce oynamamış kişilerin Warcraft III’te aradıklarını bulamayacaklarını biliyorum. Ancak nostalji yapmak için oynanabilir. Warcraft’ın şehir kurmalı versiyonundan çok Footman, Dota, D-Day ve Tower Defans haritalarıyla ilgi odağı olduğunu hatırlatmakta fayda var.