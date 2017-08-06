Tatillerin vazgeçilmezi haline gelen aksiyon kameralarından bütçe dostu ve kaliteli olan üç tanesini inceledik.

Son zamanların popüler teknoloji ürünü aksiyon kameraları; sporcuların, tatile gidenlerin ve aksiyon düşkünlerinin vazgeçilmez ekipmanı haline geldi. Su altında çekim yapabilen, darbelere karşı dayanıklı olan aksiyon kameralarının temel fonksiyonu, aktiviteyi çeşitli ekipmanlar aracılığıyla kullanıcının görüş açısından kaydetmesidir. Özellikle yazın ilgi gören aksiyon kameralarının arasından fiyat - performans açısından bizi ikna eden üç tanesini sizin için inceledik

Dünyada aksiyon kamerası denilince akla ilk gelen GoPro markasına “nopro” mottosuyla kafa tutan SJCAM, son zamanlarda çıkardığı modelleri ile 3’te bir fiyatına GoPro kalitesini kullanıcılara sunuyor. Firmanın çıkardığı en iyi aksiyon kameralarından birisi olan SJ6 modeli iyi bir aksiyon kamerasından beklenebilecek tüm fonksiyonlara sahip. 2.7K × 30fps çözünürlükte 72 dakika boyunca kayıt yapabilen SJ6, gyro, slow motion çekim, su altı çekimi, dokunmatik ekran, ikinci ekran ve WiFi gibi ayırt edici özelliklere sahip.

SJ6’dan daha önce çıkan bir aksiyon kamerası olmasına rağmen markanın en çok tutulan modeli olan M20 diğer SJCAM kameralarından farklı olarak Sony sensöre sahip. 2.7K × 24fps çözünürlükte 100 dakika kayıt yapabilen SJCAM M20, motorcular için titreşimin olumsuz etkisini minimuma indiren gelişmiş gyro özelliği, slow motion çekim, su altın çekimi ve WiFi gibi özelliklere sahip.

Oldukça yeni bir aksiyon kamera markası olan SOOCOO uygun fiyatlı modelleri ve aksesuar açısından zengin kutu içeriği ile dikkat çekiyor. 1080P × 30fps çözünürlükte 90 dakika kayıt yapabilen SOOCOO C10S gyro özelliği, 720P × 60fps slow motion çekim, su altı çekimi ve WiFi özelliğine sahiptir. Kısaca bahsettiğimiz üç aksiyon kamerası modelinin temel özelliklerini karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.



Uygun fiyat ayrıcalığı ile aksiyon kamerası satın almak için buradaki bağlantıdan Teknosotore.com’a ulaşabilirsiniz. Tüm aksiyon kameraları ile uyumlu harici aksesuarlara buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.

