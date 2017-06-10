Fotoğrafları Sanat Eserine Dönüştüren 5 Ücretsiz Uygulama!

Mobil fotoğrafçılığın aslında bir mevsimi artık yok. Ancak yaz aylarında tatile gidiyor, sevdiğimiz anları sosyal medya hesaplarında paylaşmak istiyoruz ya da hatıralarımızı unutulmaz hale getiren fotoğrafların daha kaliteli ve şık görünmesini istiyoruz.

Fotooğrafçılık son yıllarda evrim geçirdi. Artık neredeyse yarı profesyonel çekimleri yapmak ve hatıralarımızı güzelleştirmek mümkün, hem de birer sanat eseri kadar.

Normalde telefon kameralarımızla çektiğimiz fotoğraflar ne kadar kaliteli gözükürse gözüksün, uygun ışık değeri ve daha canlı renkler için farklı uygulamardan destek almak gerekiyor. Bu listeyi hazırlarken, filtre ekleme ve basit renk değiştirme özelliklerini göz ardı ettik. Çünkü her bir fotoğrafınız üzerinde bütün detaylarıyla ilgilenmenizi sağlayacak uygulamalar her zaman daha kaliteli sonuçlar veriyorlar.

Fotoğraflarınızı düzenlerken hem hoş vakit geçirecek hem de hatıralarınızı birer sanat eserine dönüştürecek en kaliteli ve ücretsiz uygulamalar şu şekilde:

1. Snapseed:

Google’ın hem iOS hem de Android için yayımladığı ve rüstünü ispatlamış düzenleme uygulaması. Eskiden bilgisayarımız üzerinde bir Photoshop eklentisi olarak çalışan uzantının cebimize girmiş hali. Kolay arayüzüyle fotoğraflarınızdaki her detayı düzenlemenizi ve mükemmel sonuçlar almanızı sağlıyor.

2. Photoshop Fix:

Adobe Photoshop Fix, temel olarak bir fotoğraf rötuşlama uygulaması. Adobe’un bağımsız olarak ürettiği uygulama, görüntüdeki istenmeyen ögeleri ortadan kaldırmanızı sağlıyor. Ayrıca Snapseed kadar gelişmiş olmasa da renk ve ışık ayarlarıyla gözünüze en ideal gelen görüntüye kavuşmanızı sağlıyor. Ayrıca Adobe Creative Cloud profiliniz ile bulut sistemi üzerinde düzenlediğiniz fotoğraflar yedekleniyor.

3. Photoshop Mix:

Neden iki Adobe ürününün bu listeye girdiğini bu uygulamayı kullandıktan sonra anlayacaksınız. Seçtiğiniz fotoğrafları diğer uygulamalarda profesyonelce düzenledikten sonra Photoshop Mix ile kesip kırpabilir ve birbirine karıştırıp çift pozlamalı görüntüler oluşturabilirsiniz.

4. Photodirector:

Fotoğraf düzenleme konusunda en yaratıcı uygulamalardan birisi olan Photodirector, diğer uygulamalardan biraz daha farklı bir sisteme sahip. Doygunluk değerleri ve parlaklık ayarları yaz aylarının yakıcı güneşi altında çektiğiniz fotoğrafları oldukça iddialı hale getiriyor. Ayrıca Cyberlink ekibi uygulamalarının National Geographic sitilinde fotoğraf düzenlemek için birebir olduğunu söylüyor.

5. Nebi - Film Photo:

Bu uygulama ise fotoğraflara film efektleri ekleminizi sağlıyor. Düzenleme olayına sinema sanatının bakış açısıyla yaklaşan, kolay kullanım ve etkileyici film filtreleriyle dikkat çeken uygulama sayesinde, yaz anılarınız kapalı gişe vizyona girebilir.

İyi tatiller :)