Vlog Çekmek İsteyenler İçin 5 Aksiyon Kamerası Önerisi

Havaların sıcaklaşıp tatilin yaklaştığı bu dönemde, tüm bu anılarınızı kaydedebileceğiniz birbirinden başarılı 5 aksiyon kamerasına göz attık.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte insanlar dışarıya çıkmaya başladı. Çoğu üniversite finallerini geride bırakmışken, diğer öğretim birimleri de çok yakında yaz tatiline başlayacak. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte dışarıya çıkıp gezmek için daha fazla fırsat bulacak insanlar, normal olarak farklı aktivitelere odaklanacaklar.

Bu aktiviteler arasında son yılların popüler hobi / mesleklerinden biri haline gelen vlogger’lık da bulunuyor. YouTube’un popüler olmasıyla çeşitli videolar çekip bu videolar sayesinde büyük kitlelere ulaşmayı hedefleyen insanlar, bu uğraşları için gerekli zamanı yaz aylarında bulacaklar. Her işte olduğu gibi bunun için de bazı ekipmanların alınması gerekiyor. Bu ekipmanların başında ise kamera geliyor. Akıllı telefonlarımızın kamerası her ne kadar çok gelişmiş olsa da, mesela vlog düzeyinde video çekmeye gelince bizleri yarı yolda bırakabiliyor. Başta batarya olmak üzere pek çok konuda sıkıntı yaşayabileceğiniz akıllı telefonlar yerine, bu tarz durumlar için geliştirilmiş aksiyon kameraları ön plana çıkıyor.

Bugün sizlere yaz aylarında yaptığınız aktiviteleri kaydederek sağlam videolar çıkarmanızı sağlayacak uygun fiyatlı 5 aksiyon kamerası tanıtacağız. Bu kameralar sayesinde, yaz tatilinizi sizi takip eden insanlarla paylaşabilirsiniz.

SOOCOO C30R WiFi 4K Kumandalı Aksiyon Kamerası

4K video çekmenize olanak tanıyan kamera, Gyro özelliği ve su altı çekimler için özel kırmızı ışık filtresine sahip. Pek çok aksesuarla birlikte gelen kamera, 170 dereceye kadar çıkabilen geniş açılı lensi sayesinde, hayal ettiğiniz şeyleri yakalamanızı sağlayabilir. Denizde 30 metreye kadar çekim yapabilen kamera, yaz aylarınız için en iyi tercihlerden biri olarak kabul ediliyor.

Xiaomi Yi Lite Aksiyon Kamerası

Yine Xiaomi ve yine uygun fiyatla kalitenin başarılı uyumu. Exmor Görüntü Sensörü ve Hi3556 yona seti ile gelen kamera, full bataryayla 1080p çözünürlükte 130 dakika kayıt yapılmasına olanak tanıyor. Akıllı telefonunuzla bağlantı kurarak çektiğiniz görüntü ve videoları doğrudan sosyal medya hesaplarında paylaşmanıza olanak tanıyan kamera, 4K’ya kadar çekim yapmanızı sağlıyor. 40 metreye kadar su altına dalabilen kamera, yaz aylarınızı neşelendirebilir.

SJCAM SJ6 Legend 4K Aksiyon Kamerası

4K çekim kalitesiyle dikkat çeken kamera, dokunmatik kontrole sahip ekran, titreşim engelleyici jiroskop sensörü, harici ve dahili mikrofon desteği gibi önemli özelliklerle birlikte geliyor. 110 dakika kayıt yapma kapasitesine sahip cihazın 16 MP Panasonic MN34120PA sensörü bulunuyor. Novatek 96660 yonga setiyle gelen kamera, özellikle kamera lensinin bakış açısına göre yerleştirilmiş ekranı sayesinde özçekim yapan kişileri mutlu edecektir.

SJCAM M20 Aksiyon Kamerası

SJCAM markasına ait ilk ve tek uzaktan kumandalı model olan M20, 2K ile 4K arasında bir çözünürlük desteği sunuyor. Sony’nin 16 MP’lik IMX206 sensörü ve Novatek’in NTK96660 yonga seti ile gelen kamera, 166 derecelik geniş açılı bir sensöre sahip.

SOOCOO C10S WiFi Full HD Aksiyon Kamerası

Listedeki en uygun fiyatlı aksiyon kamerası olan SOOCOO C10S, Full HD kalitede 30fps video kaydı yapmanıza olanak tanıyor. Dahili bir mikrofon ve hoparlöre sahip cihaz, Novatek’in 96655 yonga seti ile geliyor. 900 mAh’lik bataryası sayesinde 90 dakikalık çekim süresi bulunan cihazın 30 metre derinliğe kadar su altında çekim yapma imkanı bulunuyor.

Eğer yaz ayları için aradığınız kameralar bunlar değilse, buraya tıklayarak Teknostore üzerinde bulunan diğer aksiyon kameralarına göz atabilirsiniz. Aksiyon kameraları, normal kameralar kadar büyük ve ağır olmadıkları için daha çok tercih ediliyorlar.