Yazı Daha Eğlenceli Hale Getirecek 5 Kablosuz Hopa

Yaz aylarıyla dışarılara çıkan insanlar için müziği her an arkadaşlarınızla birlikte hissetmenizi sağlayacak kablosuz hoparlörlere göz attık.

Yaz ayları geliyor, haliyle pek çok insan tatil planları yapmaya başladı. Arkadaşlarınızla eğlenceli vakitler geçirebilir ve yaz aylarının tadını sonuna kadar çıkarabilirsiniz. Eğlenmek için gece kulüpleri, kafeler, alışveriş merkezleri gibi yerlere gidebilirsiniz. Bütün bu yerlere gitmek güzel olsa da, her zaman bu tarz mekanlarda yer almak can sıkıcı olabiliyor. Dışarıda arkadaşlarınızla çimlere oturup sabahlara kadar sohbet etmenin tadı her zaman bambaşkadır. İşte, tam da bu tarz zamanlarınızı neşelendirecek ve her an her yerde mutlu olmanızı sağlayacak kablosuz hoparlörler çok işinize yarayabilir. Bugün sizlere, istediğiniz an şarkılara erişip eğlenebilmenize olanak tanıyacak 5 kablosuz hoparlör tanıtacağız.

360° Surround ses düzenine sahip hoparlör, altı farklı ses sürücüsüyle muhteşem bir müzik deneyimi sunuyor. 6000 mAh’lik üst düzey bataryasıyla uzun süreli bir kullanıma olanak tanıyan hoparlör, ayrıca gerekli durumlarda powerbank olarak da kullanılabilir. Suya karşı da dayanıklı olan hoparlör, yaz aylarının vazgeçilmezi olabilir.

IPX4 sertifikasıyla suya dayanıklı olarak üretilen hoparlör, üzerinde bulunan iki ayrı hoparlör sayesinde stereo ses düzenine sahiptir. Hoparlörün üzerinde bulunan dahili mikrofon sayesinde telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Cihazın bataryası tam doluyken 6 saat kesintisiz müzik deneyimi sağlayabilir.

360° Surround ses düzenine sahip hoparlör, suya dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Tatil ve spor başta olmak üzere her an kullanabileceğiniz hoparlör, 3600 mAh bataryasıyla uzun süreli bir müzik deneyimi sunuyor. Hoparlör, AUX bağlantısı sayesinde kablolu olarak da kullanılabilir.

6 farklı ses sürücüsüne sahip olan hoparlör, diğer Divoom hoparlörler gibi 360° Surround ses düzeniyle geliyor. 6000 mAh bataryası bulunan hoparlör, yüzde 50 ses seviyesinde 12 saat kesintisiz müzik deneyimi yaşatabilir.

Çift oldukları için sağlam bir stereo deneyimi sunan hoparlörler, 950 mAh bataryayla 5-10 saat arasında kesintisiz müzik deneyimi yaşatabilir. Boyutları ve ağırlıkları sayesinde kolay taşınabilir olan hoparlörler, yaz aylarınızı daha eğlenceli geçirmenize yardımcı olacaktır.

Bu hoparlörleri fazla beğenmediyseniz, buraya tıklayarak Teknostore üzerinde satılan diğer hoparlörlere de göz atabilirsiniz.