Yaz Saati Uygulaması İle İlgili Resmi Karar Açıklandı!

İleri yaz saati uygulaması ile ilgili bir süredir devam eden süreç, dün TBMM Genel Kurulu'nda görüş birliği ile çözüldü. Uygulamaya tam gaz devam.

Bir süredir yaz saati uygulamasının akıbeti hakkında tartışmalar devam ediyordu. İyiden iyiye çıkmaza girdiğini düşündüğümüz ileri yaz saati uygulaması, dün TBMM’den geçirilen yasa ile sürekli olmasına karar verildi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Torba Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan düzenlemeyle kabul edilen ileri yaz saati uygulaması, bakanlar kuruluna 1 saati aşmamak koşuluyla saati kontrol edebilme yetkisini verdi. İLGİLİ HABER Bakandan Açıklama: Yaz Saati Uygulamasına Devam Edeceğiz 130 maddelik tasarının tartışıldığı TBMM’de görüşmeler tamamlandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu tasarıyı onayladı. Bundan Sonra Ne Olacak? Danıştay’ın bir süre önce yaz saati uygulamasını durdurma kararı aldığını açıklamıştık. Yasada gözden kaçan bir detaydan dolayı durdurulma kararı alınan yaz saati uygulaması, önümüzdeki seneden itibaren eski sistemine dönerek kış saati uygulamasına dönecekti. Dün kabul edilen maddeyle birlikte önümüzdeki sene geçilecek kış saati uygulaması geçersiz kılındı. Bundan sonra resmi olarak sürekli yaz saati uygulamasıyla devam edeceğiz. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yaz saati uygulamasından dolayı sorunlar yaşıyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.

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