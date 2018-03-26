Yaz Saatine Geçilmesi Türkiye de Karışıklığa Yol Açtı

Yurt dışında yaz saati uygulamasına geçilmesi, ülkemizde pek çok akıllı telefonun saatlerinin değişmesine neden oldu. Bu durum, ülkemizde küçük çaplı bir "işe erken gitme" krizi başlattı.

2 yıl önce Türkiye’de saatlerin bundan sonra değiştirilmeyeceği, yani sabit saat uygulamasına geçileceği açıklanmıştı. Yaz, kış sürekli yaz saati uygulamasında kalan ülkemiz, bu konuda en büyük sorunu dijital saatlerde yaşadı. Çünkü bu düzeni bizim ülkemiz dışında yapan hiçbir ülke yok. Bu sebeple akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer teknolojik aletler saatlerini otomatik olarak güncelliyorlardı.

Pazar günü de normalde kış saati uygulamasında olan ülkeler, yeniden yaz saati uygulamasına geçiş yaptılar. Bu da, akıllı telefonlarımızın yeniden saatlerinin değişmesine sebep oldu. Bu sorunla Pazartesi gününe uyanan pek çok insan, iş yerine erken gitti.

Türkiye’de artık saatler değişmiyor

Ülkemizde artık saatler değişmiyor. Bu sebeple bu tarz sorunlara karşı dikkatli olmalıyız. Ülkemizdeki bu kargaşanın dışında, işi yurt dışıyla bağlantılı olan pek çok kişinin de kafası karıştı. Yabancı ülkelerde saatlerin değişmesi, bu ülkelerle olan saat farkının azalmasına sebep oldu. Örneğin Viyana’yla 2 saat zaman farkı varsa, şimdi yeniden 1 saate indi. Bu durum, özellikle belirli bir zaman diliminde çalışan bazı insanların kafasını karıştırdı. Yurt dışındaki yetkililerle yapılacak iletişimde saatlerin karışması kısa süreli karışıklığa yol açtı.

Yeni saat düzeni ile ülkemize yakın pek çok ülkeyle yeniden aynı saatleri paylaşmaya başladık. Bizimle aynı saat dilimini paylaşan ülkelerden bazıları şu şekilde:

Rusya, Belarus, Kenya, Sudan, Irak, Katar, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Ukrayna, Yunanistan, İsrail, Suriye, Ürdün.