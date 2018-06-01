Yazı Tura Oyununda İhtimaller Sanıldığı Gibi %50-50 Değil!

Matematikçilere göre yazı-tura oyunundaki ihtimaller, %50-50 şeklinde değil; işler sanıldığından daha karışık.

Elinizde bir para; yazı veya tura tarafından birini seçerek bir konu üzerinde şansınızı denemek üzeresiniz. Hep duyduğunuz üzere, yazı gelmesiyle tura gelmesinin ihtimali aynı; o nedenle üzerine kafa patlatmadan, sadece içinizden geleni söyleyip geçmek mantıklı... mı dersiniz?

Her şeyden önce, tamamen eşit koşullar altında, yazı ve tura gelme ihtimalleri birbirine eşit. Ancak bu tamamen eşit koşullar, gündelik hayatımızda yer almıyor. Bunun nedeni de olasılık bilimi değil, fizik kanunları.

Araştırmalara göre yazı-tura oyununda şansınızı artırmanın tek yolu var; para atılmadan önce havaya doğru bakan yüzü seçmek. Nitekim bu yüzü seçtiğinizde, oyunu kazanma şansınız %50 değil, %51 oluyor.

Bu ilginç durumun nedeniyse, para atılmadan önce yukarıda bulunan tarafın, havada daha fazla zaman geçiriyor olması. Aksini düşünüyorsanız, bu durumun doğru olduğunu kanıtlayacak muhteşem bir örnek verelim.

Parayı havaya atmadan önce, yukarı bakan yüzün tura olduğunu düşünelim. Tura tarafına tek sayıları atayalım, yazı tarafınaysa çift sayıları atayalım. Paranın havada attığı her taklada da, sayıları bir bir artıralım. Durum şöyle olacaktır: Tura(1)-Yazı(2)-Tura(3)-Yazı(4)-Tura(5)-Yazı(6)-Tura(7)-Yazı(8)-...

Dikkat ederseniz, oyunun hiçbir adımında çift sayıların sayısı, tek sayıların sayısından fazla olamıyor. Ya tek sayılar bir farkla önde oluyor, ya da tek ve çift sayıların sayısı eşitleniyor. Dolayısıyla ilk etapta yukarı doğru bakan taraf, yani 1 ile başlayan taraf, her zaman bir adım önde oluyor. Bu örneğimizde şanslı taraf ise tura.

Araştırmacılar deneyleri hem insanlarla, hem makinelerle, hem farklı atış şekilleriyle, hem farklı atış hızlarıyla; yani aklınıza gelebilecek her türlü farklı şekilde denemişler; fakat oran her zaman %51-%49 olarak, atıştan önce üst yüzde bulunan tarafın lehine olmuş.

Özetle her ne kadar çok da büyük bir artış olmasa da, %1 %1'dir diyor ve atış yapılmadan önce üst tarafta bulunan yüzü seçmenizi öneriyoruz.