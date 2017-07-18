Yazıcıda Devrim! 3 Saniyede Dövme Yapan Prinker

Daha önce Londra'da bir tasarım stüdyosu 3D yazıcı ile dövme makinesini bir araya getirmeyi ve 3D yazıcı ile dövme yapmayı başarmıştı. Fakat bu yazıcı tamamen dövme yapmak için tasarlanmış ve 3 saniyede cildinize istediğiniz dövmeyi yapabiliyor.

Prinker, 3 saniye içinde istediğiniz herhangi bir tasarımı basan geçici bir dövme yazıcısı! Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli renkleri ve tasarımları da var. Üstelik yaptığınız dövmeler 3 gün kalabiliyor. Mürekkebi yalnızca sertifikalı kozmetik maddelerden yapılıyor ve beğenmediğiniz durumlarda sabunla yıkayıp çıkartabiliyorsunuz. İşte bu cihazın tanıtım videosu:

Cihazın mantığının altında bir akıllı telefon uygulaması var. Bu uygulama içinden birçok tasarım ve renk seçimi yapabileceğiniz gibi kendiniz de çizim yapabilir ve cildinize uygulayabilirsiniz. Şirket düşünebiliyorsan yapabilirsin diyor ve uygulamanın çok basit olduğunu da söylüyor.