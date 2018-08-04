Yazıcıdan Aldığınız Çıktılar Kimliğinizi Ele Verebilir

Malum, 'yazıcı' denilen alet, bilgisayarda hazırladığımız resim ve metin dosyalarını kağıda dökmemizi sağlayan bir bilgisayar donanımıdır.

Peki yazıcıdan aldığınız çıktıların kimliğinizi deşifre edebileceği hiç aklınıza gelir miydi?

Zira çıktı aldığınız her kağıda, çıplak gözle fark edilemeyen; yazıcının seri numarası, çıktının alındığı tarih vb. bilgilerin bulunduğu birtakım 'özel kodlanmış' sarı noktalar işlenir.

Söz konusu sarı noktalar ise, tıpkı biz insanların parmak izi gibidirler. Yani her bir yazıcının sarı noktaları kendine özgüdür.

Ve yazıcıların seri numaraları çıktı kağıdının üzerine bu biçimde işlendiğinden ötürü, size, daha doğrusu 'kimliğinize' ilişkin bilgileri içerir.

Nasıl mı? Şöyle ki: Yazıcının seri numarası kullanılarak, o yazıcının hangi mağazadan satın alınmış olduğu bilgisine erişmek mümkündür. Bilindiği üzere, herhangi bir elektronik cihaz satın aldığınız zaman fatura kesilir ve bu faturada da sizin ad-soyad, telefon numarası, adres vs. bilgileriniz yer alır. Tabii bu da, sizin 'kim?' olduğunuz sorusunun yanıtıdır.

(Üzerinde parmak iziniz bulunan sarı noktaları, karanlık bir ortamda, güçlü bir mavi ışık altında görebilirsiniz...)