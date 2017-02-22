Yazılım Kodlarındaki Ufak Bir Hata, 370 Bin Zerocoin’in Çalınmasına Sebep Oldu!

Zcoin ekibinin yaptığı açıklamaya göre Zerocoin’in kodlarındaki bir yazım yanlışından yararlanılarak düzenlenen saldırıda bir kişinin, 592 bin dolar değerindeki 370 bin Zerocoin’i çaldığı belirtildi.

Zerocoin, gizlenmiş para birimi işlemlerinin güvenli olarak gerçekleştirilmesini sağlayan, ayrıca kriptolu işlemlerde kullanıcılara ekstra güvenlik sağlayan Zcash ve Monera’nun da öncüsü sayılan bir protokol. Ekibin başına gelen olayın ise, Zerocoin’in kodu yazılırken ekstra bir harfin yazılım hatasına sebep olması gösteriliyor. Bunu fark eden bir saldırgan açıktan yararlandı ve yaptığı işlemleri tekrar tekrar kullanarak Zerocoin harcamalarının çoğalmasını sağladı.

Zcoin ekibine göre saldırı gerçekleştiren(ler), kendilerini saklama konusunda oldukça tecrübeliler. Saldırganlar, bu işlemleri çokça hesap açıp haftalara yayarak kendilerinden şüphelenilmesinin önüne geçmişler. Ekip, buna rağmen blok zincirinin eklenmediği iki kısmı keşfedebilmişler ve şu açıklamayı yapmışlar: “Eğer gizli işlemlerden ötürü miktar doğrulanabilir olmasaydı, bu hatayı fark edemeyebilirdik.”

Hata, geçtiğimiz Perşembe günü (16 Şubat) keşfedilmiş olmasına rağmen saldırgan hala bulunamamış. Saldırganın 370 bin Zerocoin’in 350 binini sattığı ve 437 bin dolar elde ettiği belirtilmiş olsa da Zcoin ekini, hiçbir işlemin aksamadan devam edeceğini açıklamış.