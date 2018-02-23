Nihad Abbasov isimli bir yazılımcı, daha önce yanlarında çalışan ve kendisinden ‘efsane’ olarak bahsettiği yazılımcının yazdığı kodları anlattı.



Nihad Abbasov, GitHub’da Narkoz adıyla bilinen bir yazılımcı. En son yaptığı paylaşımda daha önce yanlarında çalışan farklı bir yazılımcıdan bahseden Abbasov, yazılan kodların ne kadar dahice olduğundan bahsetti.

Abbasov, yanlarında çalışan yazılımcıyla ilgili şunları söyledi: “Bizim yanımızda çalışan bir eleman vardı. Adam işten ayrıldıktan sonra baktık ki hayatındaki en basit işlerini bile kodlarla çözüyormuş.

Başka bir yerde başlayacağı iş için yanımızdan ayrılan yazılımcının yaptığı işlere baktığımızda adamın ya gerçekten bir dahi, ya da inanılmaz derecede üşengeç olduğunu düşündük. Hayatındaki her şeyi otomatiğe bağlayan adamın yazdığı programlardan bir tanesinde, sabah 9’dan sonra karısından gelen mesajlara bilgisayar otomatik olarak mesaj atıyor ve cevaplara göre bahaneler sıralıyor.







Başka bir yazdığı programda gıcık olduğu müşterilerinden gelen mailleri tarıyor ve mail içerisinde ‘yardım’, ‘pardon’, ‘sorun’ gibi kelimelere rastlıyorsa kişinin sistemine girip sorunu çözmek için geri yükleme yapıyor. Sonrasında da ‘sorun yok arkadaşım, bir dahaki sefere dikkat ol’ şeklinde yine otomatik mail gönderiyor.

Yazdığı kodlar, bunlarla da sınırlı değil. Bir programda eğer 08:45’e kadar ofisteki bilgisayarını açmazsa sistem patrona otomatik olarak ‘iyi değilim, evden çalışacağım’ şeklinde mail gönderiyor. Bu programa ‘Hangover’ adını vermiş.

Düşünebiliyor musunuz, adam kahve yapmakla ilgili bile program yazmış! Eğer kahve yapmak istiyorsa bir tuşa basıyor ve program önce 17 saniye boyunca bekliyor. Sonrasında makine kahveyi hazırlıyor ve yazdığı kod, makineye kahveyi bardağa dökmesi için 24 saniye daha beklemesini söylüyor. Adam kahveyi almaya gidene kadar kahvesi hazır olmuş oluyor, çünkü masasıyla kahve makinesinin arasındaki mesafe yürüyerek tam 24 saniye sürüyormuş. Kahve makinesinin internete bağlanıp hackleneceğinden burada çalışan kimsenin haberi yoktu. Adam resmen kendisine bu sistemi oturtmuş ve düzenli olarak yapmış. Tabii tüm bunlardan yanımızdan ayrıldıktan sonra haberimiz oldu.”





Sizi bilmiyorum ama tanımadığım bu adama karşı bende büyük bir saygı oluştu. Kendisiyle tanışmayı çok isterdim.