Game of Thrones'un Final Sezonuyla İlgili Müthiş Spoiler

2019 senesinde final sezonuyla bir efsanenin sonuna tanıklık edeceğimiz Game of Thrones ile ilgili yeni bilgiler geldi.

Game of Thrones'un final sezonuna adım adım ilerliyoruz. Bildiğiniz gibi final sezonu gelmeden önce, evrenin geçmişini anlatacağını bildiğimiz 2 mini dizi de bizlerle buluşacak. Bununla birlikte, dizinin şu ana dek çekilmiş en devasa savaş sahnelerinin de tamamlandığı duyurulmuştu. Bu sahnelerin tamamlanması ise tam 55 gece aralıksız çekimlerle mümkün olmuştu.

Boston'da faaliyetlerini sürdüren bir yazılım şirketi olan DataRobot, enteresan bir projeye imza atmış. Şirket, dizi için geliştirdiği özel bir algoritma sayesinde, final sezonunda kimlerin öleceğine dair tahminde bulunabiliyor. Eğer ki yazılımın tahminlerinde başarılı olacağını düşünüyorsanız, buradan sonra yer alan yüzdelik rakamlara bakmanızı önermiyoruz.

Game of Thrones'un Final Sezonunda Kimler Ölebilir?

Daenerys Targaryen % 83.77

Jaime Lannister %72.91

Tyrion Lannister %70.76

Bran Stark %66.02

Cersei Lannister %60.39

Jon Snow %58.99

Euron Greyjoy %54.95

Sansa Stark %50.28

Arya Stark %49.04

Gendry %39.87

Eğer ki yazılım tahminlerinde başarılı olursa, Khalesi demir tahta oturamadan tahtalı köyü boylayacak gibi duruyor. Açıkçası George R.R. Martin'in karakterleri bir anda öldürme konusunda ne kadar acımasız olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda yukarıdakilerin hepsi ölse bile şaşırır mıyız bilmiyoruz. Sizce final sezonunda kimler ölecek?