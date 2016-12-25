Yazılım İhracatımızın Çeyreği, Tek Bir Girişimci Tarafından Sağlanıyormuş!

Ülkemizde geliştirilen ve yine ülkemiz ihracatına katkı sağlayan yazılımlar saymakla bitmiyor. Fakat bunlardan bir tanesi, tek başına ihracatın dörtte birini sağlamakta.

Teknolojinin gelişi ile birlikte de ülkelerin yazılıma harcadıkları paralar giderek ciddi boyutlara çıkmış durumda. Tabi kendi yazılımlarını geliştiren şirketler için bu durum büyük bir avantaj sağlıyor (özellikle ekonomik olarak).

Örneğin Türkiye'nin yazılım ihracatı yaklaşık 400 milyon dolar. Fakat bu 400 milyon doların 103 milyonu, yani dörtte biri, Akif Ekin tarafından geliştirilmiş. İstanbul merkezli olmak üzere yurt içi ve dışında pek çok ofisi bulunan girişimci Ekin, lisans ve yükseklisans eğitimini ise Almanya'da almış.

Bilkent Teknokent'te 50'den fazla yazılım mühendisi ile birlikte çalışan ve İstanbul dışında Stuttgart, Abu Dabi, Ankara, Bakü, Dubai ve New York'ta da ofisleri bulunan Ekin, ekibi ile yüz ve plaka tanımaya olanak sağlayan "Güvenli Şehir Yönetim Sistemleri" geliştirmiş.

Gazeteciler ile bir röportaj gerçekleştiren Ekin'in açıklamaları şu şekilde:

''Yüzde yüz yerli sermayeli ve tamamı Türk mühendislerinin eseri olan yazılımla Türkiye'nin yaklaşık 400 milyon lira olan yazılım ihracatının 103 milyon lirasını tek başına gerçekleştirdik. Ülkemizin bu alanda daha çok gelişme kat ederek bu rakamları artıracağına inanıyoruz çünkü Türk mühendislerimizin dünya ile yarışabilecek seviyede olduğuna hatta onlardan daha fazlasını yaptıklarına şahit oluyoruz.

Geliştirdiğimiz dünyanın ilk ve tek akıllı devriyesi olan güvenli şehir teknolojileri ile mobil devriye dönemini başlattık. Şehirde devriye gezen araçların ışıkları içine yerleştirilmiş yazılımla araçlar yüz tanıma, hız tanıma, plaka tanıma yapabilen akıllı devriyelere dönüşebiliyor. Bisikletlere takılan sistemle de araçların giremediği yerlerde çok sayıda bilgi toplanabiliyor.

Bizim ürettiğimiz 'güvenli şehir teknolojileri'nde ilham kaynağımız filmler ve diziler. Güvenli Şehir Yönetim Sistemi, şüphelinin daha önce gelip gelmediğini çok kısa bir sürede tespit edip o kişilere bir kimlik numarası veriyor. Aranan kişi 100 günde bulunuyorsa, biz onu kendi sistemimizle 1 saatte buluyoruz. Abu Dabi'de sistemimizi kurduğumuz yerlerde bir yıl içinde ölümlü trafik kaza oranı yüzde 40 azaldı çünkü sistemle uyarılar yapılıyor, ihlaller azaltılıyor, kişiler kontrol edildiğini biliyor. Bakü'de kullanılan sistemimizde yüz taraması yapılıyor, plakaların takibi ile kişilerin nerede oldukları belirleniyor. Hedefimiz, geliştirdiğimiz yazılım sayesinde yüz tanıma sistemi ile şehirleri daha güvenli hale getirmek."