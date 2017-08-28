Yazılımdan Bihaber Kadının Google'da İşe Başlaması

2012 yılında Google'da insan kaynakları departmanında işe başlayan Jason'ın, yazılımla ilgili en küçük bir bilgiye sahip olmadığı halde azminin bir sonucu olarak Google'ın yazılım departmanında işe başlayışının kısa bir hikayesini anlatır bu haber.

Angela Taylor 2017 Mayıs’ında firma içinde GEO olarak bilinen, Google’ın ‘haritalandırma’ bölümüne yazılım mühendisi olarak tam zamanlı işe başladı.

Bir anlamda zor geçen altı yıllık bir süreçti. Fakat aynı zamanda da bütünüyle şans eseriydi.

Çünkü 30 yaşındaki Taylor 2012 yılından bu yana Google’da çalışıyordu ama, insan kaynakları uzmanı olarak. İletişim bölümünden mezun olmasına rağmen, işe girdiğinde programcılık hakkında tek bir şey bilmiyordu. Kaldı ki bu alanda kariyer yapmayı da hiç düşünmemişti.

Business Insider’a konuşan Taylor “Asıl olarak Arkansas’lıyım. Orada, küçük bir kasabada büyüdüm. Öyle ki, teknoloji sahnesinden bütünüyle uzak bir yerdi. Büyüdüğümde yazılım mühendisliğinin öneminden bihaberdim. Oyuncu olmak istiyordum” diyor.

Daha sonra Google’da staj yapma imkanı yakalayan Taylor, tam zamanlı bir pozisyon edinmek için Google’ın pek bilinmeyen, oldukça zor istihdam sürecinden geçerek, iletişim dalında kadro olmadığı için insan kaynakları departmanında bir işe başladı.

İnsan kaynakları takımı 2011 yılı Haziran’ında makrolar olarak bilinen bir dizi script üzerinde çalışan tablolarla görüyordu işini. Ki bunların bazıları bozuktu. Her ne kadar Google, mühendisle dolup taşan bir mecra olsa da, Jason’ın ekibine destek verecek olan teknik ekip oldukça yoğun olduğu için, söz konusu yazılımları onaracak zaman bulamıyorlardı.

Bu nedenle Taylor onarım işini üstlendi ve Visual Basic adı verilen programlama dilini öğrenmeye başladı. Çin’e uzun soluklu bir seyahat yapacak olan Jason, bu esnada tabloları onarmaya karar verdi.

Uzun süreli yolculuk gelip geçtikten sonra Jason, programcılığa aşık olmuştu.

Eve döndüğünde Udacity ve Code Academy gibi online web sitelerinden ücretsiz dersler almaya başlamıştı. İnsan kaynakları ekibi için küçük kodlama projelerine soyundu, gönüllü olarak. Topluluk kolejindeki kodlama derslerine geçen Jason, işyerinde de 24 saat boyunca kodlama yarışmalarına katılıyordu. Daha sonra Stanford’da kodlama dersleri alan Jason, bilgisayar bilimi lisans eğitimi için kayıt yaptırmamıştı.

“İnsan kaynakları departmanına küçük çaplı araçlar kazandırmak için yeterli donanıma sahip olmadığım yıllardı. Tıpkı arızalı tabloları onarması gereken ekibin işe yaramaması gibi.”

2 yıldan fazla bir süresini orada geçiren Jason, “%20 projesi’ için GEO ekibine katılarak daha fazla tecrübe edinmeyi hedeflemişti. Google çalışanlarına, zamanlarının %20’sini harcayabilecekleri projeler seçme imkanı sunuyor.

“Altı ay sonra teknoloji başkanı bana ‘Oldukça iyisin. Neden tam zamanlı olarak bizimle çalışmıyorsun?’ dedi. Benim gözümde bu bir onurdu” diyen Jason, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Mühendisliğe giden bu yol oldukça zorluydu. Ki ben bunu tek başıma yapıyordum. Ne zaman ki tökezlemeye başladım, işte o zaman bana yardımcı olacak, cesaretlendirecek akıl hocalarına başvurdum. Bir araya gelin ve birbirinizi destekleyin. Kendi başınıza başarılı olamazsınız.”