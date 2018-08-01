Fotoğraflar Çekmenize Yardımcı Olacak 5 Telefon Aksesuarı

Yaz aylarında kaliteli fotoğraflar çekmek ve bunu sosyal medyada paylaşmak isteyenler için 5 kaliteli aksesuar önerisinde bulunduk.

Yaz aylarında hem havaların sıcak olması hem de tatil döneminde olunmasından dolayı arkadaşlarla birlikte gezme süreci başlar. Hayatınızın belki de en güzel anlarını yaşadığınız bu günleri gelecekte tekrar görmek için en iyi şekilde ölümsüzleştirmek istiyor olabilir veya hiç bu tarz düşüncelere girmeden sosyal medyada daha çok like alayım arayışında da olabilirsiniz. Amacınız ne olursa olsun tüm bu arayışlarınızı sonlandırarak muhteşem fotoğraflar çekmenizi sağlayacak 5 akıllı telefon aksesuarı tanıtacağız.

Akıllı telefon fotoğrafçılığının en ünlü aksesuarlarından olan JUO 4’lü telefon lens seti, ağır ve pahalı fotoğraf makineleri kullanmadan profesyonele yakın çekimler yapmanıza olanak tanır. Telefonun kamerasıyla üst kalitede fotoğraflar çekmenizi sağlayan bu lenslerin her birinin farklı bir amacı vardır. Hemen hemen bütün telefonlara uyan bu lens setinde balık gözü lens, süper geniş açı lens, geniş açı lens ve makro lens bulunmakta.

JUO’nun 4’lü lens setine göre daha profesyonel kullanıcılara hitap eden AİKE AK009 lens seti, geniş açı ve makro olmak üzere iki farklı lensten oluşuyor. Telefon kamerasını profesyonel bir fotoğraf kamerasına çevirdiğini iddia eden bu lens seti, özellikle makro lensi ile çok başarılı işler ortaya koyuyor.

Günümüzde bir amaca hizmet eden ürünler pek sevilmez oldu. Yanımızda taşıdığımız eşyaların en az iki işlevi olması gerekiyor. Bu konuda iyi çalışan Xiaomi, gerektiğinde tripoda da dönüşebilen bluetooth selfie çubuğu geliştirdi. Özellikle hem fotoğraf çekilmeyi seven hem de vlog tarzı videolar çekmek isteyen kişilerin beğenisine sunulan selfie çubuğu, tripod konumunda harici kumanda olacak şekilde iki parçadan oluşuyor.

Eğer fotoğraf çekilirken çok fazla özellik aramıyorum, uzaktan çeksin yeter diyenlerdenseniz, LinkTech’in uygun fiyatlı selfie çubuğu işinize yarayacaktır. 75 cm uzunluğa ulaşabilen selfie çubuğu, 6 inçe kadar tüm telefonları desteklerken 270 derece hareket kabiliyeti de sunar. Telefonun kulaklık girişine bağlanan bir kablo ile fotoğraflarınızı cihazın üzerinde bulunan düğme sayesinde çekebilirsiniz.

Xiaomi, selfie tutkunları için 75 cm’e kadar uzayabilen ve 270 derece hareket kabiliyeti veren tutacağı kablosuz teknolojisi ile birleştirerek fotoğraf çekimini iyice kolay bir hale soktu. 6 inçe kadar tüm telefonları destekleyen selfie çubuğu, günlük kullanımlarda vazgeçilmez bir ürün olmayı hedefliyor.

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