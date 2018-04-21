Yediğiniz Zaman Vücudunuzun Size Teşekkür Edeceği 11 Besin

Muzların, yaban mersinlerinin ve birçok şifa kaynağı besin, diyet listemizde kilo aldırır korkusuyla bulunmuyor. Günde birkaç yaban mersini yemek göz sağlığımızı korur, formda kalmak için ekmek yemekten vazgeçmenize gerek yoktur. Bu ve buna benzer birçok diyet listenizde bulmanız gereken besinleri sizler için derledik.

Çevremizdeki tehlikeli besinler hakkında birçok farklı görüş var. Kimi diyetisyen veya sağlıkçı şekeri kesmemizi söylerken kimi uzman, süt ve süt ürünlerine karşı çok katı olabiliyor. Bu durumda ise sağlıklı yaşamak için ne yiyeceğimizi şaşırabiliyoruz. Biz de sizler için diyet yaparken kaçınmamanız ve az az da olsa yemeniz gereken besinleri derledik.

1. Kepekli Ekmek

"Kepekli ekmek ne ya, bildiğin saman" dediğinizi duyar gibiyim ancak tam buğday ekmeği, sinir sistemini güçlendirmeye, duygusal durumu korumaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan birçok B6 ve B9 vitamini içerir. Enerji seviyenizi yüksek tutmanızı sağlayan bir yardımcı olan magnezyumdan da bolca bulunur.

2. Yaban Mersini

Yaban mersini cilt sağlığına katkıda bulunur, ayrıca görme bozukluğundan uzak tutmakta rol oynayan çok çeşitli besleyici vitaminlere sahiptir. Yaban mersinini taze bir şekilde tüketebileceğiniz gibi kurutulmuş bir şekilde de tüketebilirsiniz.

3. Avokado

Avokado, kalbinizi korumak için birebirdir. Kan basıncınızı stabilize etmeye yardımcı olur ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

4. Havuç

Günde bir havuç yemek, size hastanenin yolunu unutturabilir. Havuç, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bu mucize sebze karoten içerir, karotense vücudumuzun içinde Vitamin А'ya dönüşen bir maddedir. A vitamini enfeksiyonlara karşı direncimizi artırır.

5. Muz

Muzlar, diyet listelerinde genelde bulunmazlar. Ancak hiçbir meyve, kan şekeri seviyesini muzdan iyi dengeleyemez. Muz, doygunluk hissi veren ve midemizi boşaltmayı yavaşlatan, iştahımızı azaltan dayanıklı bir nişasta içerir. Ayrıca, vücudumuzdaki toksinlerden kurtulmamıza yardımcı olan pektin de içerirler.

6. Yer Fıstığı

Kaju, cildimizin temiz ve parlak kalmasına yardımcı olan çok miktarda lif içerir. Ayrıca kaju, cilt kalıntılarımızın vücudumuzdan atılmasına yardım eder. Ancak çok yememeye dikkat etmelisiniz, çünkü fazla kaju kilo yapabilir.

7. Biber

Biber, kolesterolü düşürür ve iltihabı azaltır. Saçlarımız ve cildimizin genç görünmesini sağlamada önemli bir rol oynayan A vitamini, C vitamini ve E vitamini bolca bulundurur.

8. Yeşil Fasulye

Masalarımızın vazgeçilmezi olan yeşil fasulye, vücudunuza dengeli bir biçimde karbonhidrat ve protein verir. Fasulye özellikle diyabet hastaları için çok iyidir, ancak diyabet hastası olmasanız bile vücudunuzdaki hücre yenilenmesine yardımcı olduğu için herkesin kesinlikle tüketmesi gereken bir besindir.

9. Yeşillikler

Yeşillik yemek, kalp hastalağına sebep olduğu düşünülen vücuttaki belirli iltihapların nedenlerini ortadan kaldırır. Sizi 'Iron Man'e dönüştürabilecek kadar kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli bir rol oynayan ve metabolik süreçler için gerekli çok fazla demir içerir.

10. İncir

İncir, fruktoz, glikoz, selüloz, pektin, organik asitler, A, C, B1, B12 ve daha birçok faydalı şey içerir. Sindirim sisteminizi iyileştirmek, kemiklerdeki kalsiyum miktarını korumak ve osteoporoz riskini azaltmak için birebirdir.

11. Yumurta

Kahvaltımızın vazgeçilmezi olan tavuk yumurtası 12 temel vitamin içerir: A, D, E, H, K, B grubunu (B1, B2, B3, B4, B9). Yumurta sarısı, balık yağı kadar D vitamini içerir, Tavuk yumurtası, amino asitler açısından zengindir ve bedenlerimizin doğru şekilde gelişmesinde büyük bir rol oynar.