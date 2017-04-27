Türkiye'nin en büyük internet girişimi Yemeksepeti'nin başarı hikayesinin Harvard Business School'da ders konusu olduğu duyuruldu.

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Nevzat Aydın tarafından kurulan ve geçtiği zorlu yoldan sonra Türkiye'nin en büyük internet girişimi haline gelerek geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 660 milyon dolarlık satışla Delivery Hero bünyesine katılan Yemeksepeti'nin başarı öyküsü Harvard Business School'da ders konusu oldu.

Dünyanın sayılı iş insanlarının yolunun düştüğü Harvard Business School, Türkiye'nin en büyük internet girişimi Yemeksepeti'nin kuruluşundan bugüne kadar yaşadığı zorluklar ve yükselişleri artık derslerde öğrencilerine anlatacak.

Özellikle Yemeksepeti kurulduğu dönem internetin pek fazla yaygın olmaması ve dünyada internetten yemek satış üzerine bir site olmaması, Yemeksepeti'nin ardındaki cesareti ve girişimcilik ruhunu gösterdiği için önem taşıyor. Öyle ki Yemeksepeti'nin Harvard Business School'da okutulmasıyla ilgili açıklama yapan Harvard Business School Profesörü William Kerr, Yemeksepeti'nin hikayesinin çok güçlü ve herkese ilham olabilecek bir hikaye olduğunu söylüyor.