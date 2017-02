Yengeç ve Ahtapotun Sürpriz Sonlu Kavgası

Sizce bir ahtapot ile yengeç karşı karşıya gelirse kim kazanır?

Denizlerin altında her yönüyle çok farklı bir dünya var ve o dünyada hayatta kalmak oldukça zor. Her bir canlı, gerek avlanma gerekse yem olmama adına kendine has yöntemler barındırmakta. Ancak bazen bu canlıların bile dikkati dağılabiliyor ve avcı, bir anda av oluyor.

Bir dalgıç tarafından kaydedilen bu videoda da olduğu gibi. Dalış esnasında bir yengeç ile ahtapotun kavgasını gören dalgıç, bu kavgayı kaydetmeye başlıyor. Ahtapot üstün taraf olarak gözükse de videonun sonu tam anlamıyla sürpriz.