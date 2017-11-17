2018 Porsche 911 GT2 RS Sokakların En Hızlı Aracı Olacak!

Porsche'nin yeni canavarı 911 GT2 RS henüz adından çok söz ettirmemiş olabilir, fakat şimdiden Lamborghini Huracán Performante'nin hız rekorunu kırarak 'sokakların efendisi' olacağının sinyallerini vermeye başladı.

Almanya’nın ünlü Nurburgring yarış pisti, yeni bir rekortmene ev sahipliği gerçekleştirdi. Porsche’nin 2018 model yeni otomobili 911 GT2 RS, 06:47’lik derecesi ile sokakların en hızlı canavarı olduğunu ispatladı.

Fakat yeni 911 GT2 RS’i muhteşem bir otomobil haline getiren şey yalnızca hızlı olması değil, teknik açıdan neredeyse mükemmel bir araç olması. O, hassas kontrol ve şeytani gücün kusursuz bir şekilde dengelendiği bir mühendislik harikası.

Porsche 911 GT2 RS karbon, titanyum, magnezyum ve hafif poliüretan’dan oluşan ve bu sayede sadece 2,85 kg/kW güç-ağırlık oranı olan atletik bir canavar. Tabii bu canavarın 700 beygir gücünde olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Peki 911 GT2 RS gücünü nereden alıyor? Bu canavarın kalbinde 60 mm değişken geometrili çift turbo şarjlı 3.8-litre DOHC düz altı motor bulunuyor. Araç arkadan çekişli ve 7 vitesli çift kavramalı şanzımana sahip.

Porsche 911 GT2 RS ‘0’dan ‘100’e sadece 2.8 saniyede çıkabiliyor ve 400 metreyi 10.4 saniyede katedebiliyor. Sokakların yeni ‘yasal’ canavarının maksimum hızı ise saatte 340 kilometre.

Porsche’nin yeni mühendislik harikasının fiyatı dahi aracın gücünü hissettiriyor. Zira aracın başlangıç fiyatı 294.250 dolar (1 Milyon 137 bin TL). Fakat araçtan beklentilerinize göre fiyat 325.250 dolara (1 milyon 257 bin TL) kadar yükselebiliyor.