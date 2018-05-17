Yeni 4 Kameralı HTC U12+'ın Basın Görselleri Sızdırıldı

23 Mayısta lansman yapması beklenen cihaz, günümüz ekran dizaynları düşünüldüğünde kalın sayılacak bir çerçeveye sahip. Klasik olarak cihazın arka kısmında parmak izi sensörü bulunurken, U12+'ın ön yüzünde herhangi bir fiziksel buton taşımıyor.
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HTC U12+ Teknik Özellikleri
- Depolama kapasitesi: 64/128GB ve 2TB’a kadar microSD kart desteği.
- Arka Kamera: 12MP + 16 MP çift kamera
- Ön Kamera: 8MP + 8MP çift ön kamera
- Batarya: 3500mAH (Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteği)
- İşletim: Android 8.0 Oreo
- Ekran: 6 İnç, 2880 x 1440 (QHD+) Super LCD ekran
- Boyut ve Ağırlık: 156,6 x 73,9 x 7,9-8,7 mm ve 188 gram
- İşlemci: Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)
- RAM: 6GB
Ek olarak yeni basınca duyarlı sistemi ile gelecek olan HTC U12+'ın 64 GB depolamaya sahip versiyonu 735 - 770 dolar skalasında bir etiket fiyatına sahip olurken, 128 GB’lık modelin ise 800 ila 835 dolar civarında olması bekleniyor. Cihazın çıkış tarihine dair tahminler ise haziran ayını işaret ediyor.