Yeni 4 Kameralı HTC U12+'ın Basın Görselleri Sızdırıldı

Uzun bir süredir hakkında söylentiler dolanan 4 kameralı HTC U12+, internetin en güvenilir kaynak avcısı Evan Blass tarafından deşifre edildi. Cihazın basın görsellerine lansmanından önce ulaşan Blass, gönderdiği tweet ile telefon hakkında erkenden fikir sahibi olmamıza olanak verdi.

23 Mayısta lansman yapması beklenen cihaz, günümüz ekran dizaynları düşünüldüğünde kalın sayılacak bir çerçeveye sahip. Klasik olarak cihazın arka kısmında parmak izi sensörü bulunurken, U12+'ın ön yüzünde herhangi bir fiziksel buton taşımıyor.

HTC U12+ Teknik Özellikleri

Depolama kapasitesi: 64/128GB ve 2TB’a kadar microSD kart desteği.

64/128GB ve 2TB’a kadar microSD kart desteği. Arka Kamera: 12MP + 16 MP çift kamera

12MP + 16 MP çift kamera Ön Kamera: 8MP + 8MP çift ön kamera

8MP + 8MP çift ön kamera Batarya: 3500mAH (Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteği)

3500mAH (Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteği) İşletim: Android 8.0 Oreo

Android 8.0 Oreo Ekran : 6 İnç, 2880 x 1440 (QHD+) Super LCD ekran

: 6 İnç, 2880 x 1440 (QHD+) Super LCD ekran Boyut ve Ağırlık: 156,6 x 73,9 x 7,9-8,7 mm ve 188 gram

156,6 x 73,9 x 7,9-8,7 mm ve 188 gram İşlemci: Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)

Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55) RAM: 6GB

Ek olarak yeni basınca duyarlı sistemi ile gelecek olan HTC U12+'ın 64 GB depolamaya sahip versiyonu 735 - 770 dolar skalasında bir etiket fiyatına sahip olurken, 128 GB’lık modelin ise 800 ila 835 dolar civarında olması bekleniyor. Cihazın çıkış tarihine dair tahminler ise haziran ayını işaret ediyor.