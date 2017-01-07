Yeni ABD Başkanı Trump, Japon Otomotiv Devi Toyota'yı Twitter'dan Tehdit Etti

Donald Trump, Twitter üzerinden Toyota'ya "Ya ABD'de tesis kur ya da yüksek sınır vergisi öde" diyerek vergi artışıyla ilgili uyarıda bulundu.

Bir süredir ortaya çıkan haberlerle birlikte yeni ABD başkanı Donald Trump'ın teknoloji devlerinin üretimini ABD'ye taşıması konusundaki hassasiyetini biliyoruz. Öyle ki Donald Trump, daha önce Apple CEO'su Tim Cook'u arayarak iPhone üretimini ABD'ye taşıması için çağrıda bulunmuştu ve Cook bunu değerlendireceklerini dile getirmişti.

Trump, General Motors gibi farklı ABD'li şirketlere de aynı şekilde talebini dile getirirken artık ABD merkezli şirketleri bıraktı ve ABD pazarında büyük boyuta ulaşan yabancı firmalara da el attı. Trump, Twitter üzerinden açıkça attığı tweetinde ABD'nin en büyük üçüncü otomobil satıcısı Japonya merkezli Toyota'ya ya yeni üretim tesisini ABD'de kurması ya da yüksek sınır vergisi ödemesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın bu tweeti üzerine Toyota, borsada %0.7 değer kaybederken şirket konuyla ilgili açıklama yaparak zaten halihazırda ABD'de 10 tesislerinin olduğunu ve Meksika'da kuracakları yeni tesisin ABD'deki istihdama etki etmeyeceğini, bu nedenle ABD için olumsuz bir etkisi olmadığını savundu. Ayrıca şirket Trump yönetimiyle iyi anlaşacaklarını da dile getirdi. Eğer Trump, Toyota'yı bu konuyla ilgili ikna edebilirse ABD'ye 2.6 milyar dolarlık bir yatırım daha kapmış olacak.