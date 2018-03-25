Yeni AirPower Hakkında Bilinenler ve Bilinmeyenler

Apple, şu sıralar yeni kablosuz şarj teknolojisi AirPower'ı kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

AirPower piyasaya çıkmaya hazırlanırken, teknoloji dünyasında cihaz hakkında bilinmeyen çok fazla unsur var. Biz de sizler için AirPower hakkında bildiklerimizi derledik.

AirPower nedir:

AirPower, Apple'ın iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus gibi Apple türevlerini deskteleyecek kablosuz şarj sistemidir.

Daha ayrıntılı incelemek isterseniz video’ya göz atabilirsiniz.

AirPower Neden Diğer Kablosuz Şarj Cihazlarından Farklı?

AirPower, aynı anda birden fazla cihaz şarj eder, ancak diğer şarj aletleri de bunu yapabilir. Burada farklı olan, AirPower'ın cihazların güç tüketimini yönetmek için birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olabileceğini iddia etmesi. Henüz bunun nasıl çalıştığından tam olarak emin değiliz, ancak Apple'ın bu ilgi çekici özellik hakkında daha fazla bilgi vermesini umuyoruz.

Apple'ın AirPower demosu, iPhone ekranının şu anda şarj cihazında bulunan tüm cihazları ve pil durumunu izlediğini gösteriyor. Bu, Apple olmayan cihazlarla çalışacaksa mı bu ise oldukça büyük bir merak konusu.

AirPower İlerliyen Zamanalarda Daha Üst Modellerde de Çalışacak mı?

Apple, AirPower teknolojisini Qi standart gövdesiyle paylaştığını söylüyor, bu sayade gelecek ürünler de aynı cihazdan faydalanabilecek gibi görünüyor.

AirPower'ı Ne Zaman Alabilirim?

Şu an için net bir tarih ve ön spiariş tarihi mevcut değil ancak 27 Mayıs tarihinde Apple’ın AirPower dair planlarını açıklaması bekleniyor.

AirPower'ın Ücreti Ne Kadar Olacak?

Bu, cevabımız olmayan bir başka harika soru. Söylentiler AirPower'ın 199 dolara daha yakın olacağını söylese de aynı anda 3 farklı cihazı şarj edebilen bu aletin daha yüksek bir bedel ile satılmasına da hazırlıklı olmak gerekiyor.