Yeni Akıllı Telefon Aksesuarı Tabletlere Taş Çıkaracak!

Yeni nesil akıllı telefonlar ve sahip oldukları teknoloji, bazı yetenekleri sayesinde tablet gibi cihazlara doğrudan meydan okuyacak.

Akıllı telefon içeriğini bazen daha büyük bir mimariye? Hayır asıl çözüm tablet değil, daha fazlasını başarmamız önünüzdeki engel yan teknolojisi. İçerikleri tabletle birleştirmeyin ve öncülerinden fazlasını yapabilmek için yan tarafta büyük bir ekrana sahip olun.

Superscreen, telefonunuzdan 2K ekranına geçiş yapmanıza izin veren şey yeni bir Kickstarter konsepti. Söz konusu yapı, akıllı telefonu daha büyük bir ölçekte kullanmanızı sağlayan aynalama mimarisi. Çoğu tablette telefon işlevleri bulunmadığından ikinci bölüm basit bir akıllı telefonu temsil etmiyor.

Her iki cihazda da çalışan uygulamalar, ekran boyutları ve özellikleri nedeniyle farklı. Superscreen ile akıllı telefonunuzu "üstün" hale getirebilirsiniz. Yapı, HD 2560 x 1600 çözünürlükte içeriği ölçekleyebilir. Superscreen ayrıca tam dokunmatiktir ve yön kontrolüne izin verir. Onunla bir akıllı kalem kullanabilirsiniz. Piyasadaki akıllı telefonlarla uyumludur. Üstelik araştırma ekibine göre,veri transferleri için WiFi ile daha hızlı çalışma da mümkün..

Cihaz; Bluetooth veya WiFi'i ve yeni patent bekleyen bir teknolojiden faydalanmaz ve farklı iletişim mimarlarının bir melezini kullanır. 99 dolarlık ek Ekran ayrıca 12 saatlik bir pil, Bluetooth, arka ve ön yüz kameraları ve yüksek çözünürlüklü bir ekran ile birlikte geliyor. Proje şimdiden Kickstartrer crowdfunding sitesinde. Fon hedefi yalnızca 50.000 Dolar düzeyindeydi. Ancak bağışlanan rakam 500.000 dolar seviyesinde ve bu da gerekenin on katı anlamıma geliyor. Yani ek ekranın gelmesine çok ama çok zaman kaldı. Yine de inceleme yapmadan cihazın tabletlerden üstün olduğunu söylemek doğru olmaz.