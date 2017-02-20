Yeni Android Telefonlarda Neden Eski İşletim Sistemi Oluyor?

Uzun süredir beklediğiniz bir telefonu gidip mağazadan satın alıyorsunuz, heyecanlısınız... Pakedi açıp elinize aldığınız bu telefonda Android'in en güncel versiyonundan birkaç sürüm öncesi var. Bu nedenle güncelleme yapmak zorunda kalıyorsunuz. Peki bunun nedeni ne? Yeni telefonlarda neden eski Android versiyonları gelir?

Benjamin Franklin’in şu ünlü sözünü mutlaka duymuşsunuzdur: “Vakit nakittir”. İşte akıllı telefon firmalarının ürünlerinde, bu sözü tam karşılayan bir nedenden dolayı yeni işletim sistemleri yüklü gelmiyor. İş dünyasında “fırsat maliyeti” denilen kavramla bu durum izah ediliyor. Telefonlarda Android’i güncel tutmak basit bir görev değil. Çünkü telefonların ve Android’in üretim takvimi aynı olmayabiliyor.

Google belli aralıklarla Android güncellemesi çıkarıyor. Fakat telefon üretici firmalar çoktan bir telefon serisi üretmiş olabiliyorlar. Güncelleştirilmeye kalkışılsa bu, firma için ek maliyet demek. Google telefon üretici firmalara istedikleri işletim sistemi ile çalışabilmeleri ve kendi cihazları için bunu özelleştirebilmeleri esnekliğini tanıyor. LG ve Samsung gibi markalar ise bu politikadan yararlanarak telefon güncelleme maliyetinden yırtıyorlar.

Samsung, Galaxy S8’i muhtemelen Mart sonu gibi çıkaracak. Dolayısıyla Andorid 7.0 veya 7.1 yüklü gelmesini bekleyebiliriz. Samsung S8 Google Pixel’deki gibi Android Nougat ile çıkacak. Genelde yılın bu zamanında çıkan telefonlar, en son Android sürümünden birkaç versiyon geri oluyorlar. Elbette ne Samsung ne de LG elimize geçen telefonların içinde eski Android sürümleri olmasını istemiyor. Ancak ürettikleri milyonlarca telefonu güncel tutmak, gerçekten büyük bir maliyet.