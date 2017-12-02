Yeni Akıllı Telefonlarda Yapay Zeka Çipleri Ne İşe Yarıyor?

Yapay zeka için özel üretilen telefon işlemcileri tam olarak ne yapmak için tasarlandı?

Mobil telefon işlemcileri daha küçük ve işlevsel hale gelmeye başladıkça yaptıkları görevlerde arttı. Kullanıcıların telefon içerisinde yaptığı işlemlerde çok bir değişiklik yok bu da demek oluyor ki işlemciler kullanıcıların işlemlerini yaparken boş zamana sahip oluyorlar. Yapay zeka bu bos zamanı resim tanıma ve işleme işlemleri konusunda kendini geliştirerek değerlendiriyor.

Tasarımcıların iddia ettiği resim tanımlama hızlarından örnek vermek gerekirse; Heawei saniyede 2 bin resim tanıyabileceğini ve bunun normal bir işlemcinin yapabileceğinden 20 kat daha fazla olduğundan bahsetti. Apple ürettiği A11 biyonik çipin, yapay zeka konusunda; yüz, ses ve fotoğraf çerçevesi tanımlanması sırasında saniyede 600 milyar işlem yapabileceğine değindi. Bu verilerle iki firmanın çiplerini karşılaştırma şansımız tam olarak yok sadece birbirlerine karşı farklı noktalarda üstünlükleri olduğunu söyleriz.

Bu gelişmeler gerçekten gelecek için çok güzel ancak şimdilik yapay zeka çipleri telefon içerisinde sadece işlem yapıyor ve telefonları geleceğe hazırlıyor diyebiliriz. Bizimle birlikte gelişen düşünüp fikir alışverişi yapabilecek, Ironman’de gördüğümüz Jarvis’e sahip olma şansımız şuan için yok ama bundan 20 yıl sonra kullanıcılarında gelişmiş yapay zeka programları kullanabileceğini düşünüyorum. Umarız gelecekte fantastik film ve çizgi romanları gerçeğe dönüştürüp bizler de bir Ultron yaratmayız.