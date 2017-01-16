Yeni Akit ‘ASELSAN Atom Bombasını Durduran Silah Yaptı’ Şeklinde Haber Yaptı, Sosyal Medyadan Cevap Gecikmedi

Yeni Akit’in Twitter sayfasından paylaştığı ‘ASELSAN, Atom Bombasını Durduran Silah Yaptı’ haberine karşılık sosyal medyadan birçok yorum geldi.

Yaptıkları hemen her haber ülke genelinde olay olan ve genelde de ağır şekilde eleştirilen Yeni Akit, yine ‘enteresan’ bir haber paylaşımı daha yaptı. 'ASELSAN Yapımı Bu Silah Atom Bombasını Dahi Durdurabiliyor!' başlıklı bir haber yayınlayan gazete, ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT Hava Savunma Sistemi’nin tüm testleri başarıyla geçtiğinden, atom bombasını dahi durdurabilecek kabiliyete sahip olduğundan bahsediyor.

Aşağıda haberin Twitter üzerinden yapılan paylaşımı yer alıyor. Onun altında da sosyal medyadan gelen yorumlar.