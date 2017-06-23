Bilgisayarlar sayesinde üretilen yeni bir algoritma ile origamide kolay bir şekilde her şekli oluşturmak mümkün kılınıyor.

Bilgisayar bilimini birçok alanda kullanıyoruz. Bu alanlardan yeni bir tanesi ise artık origami. Tomohiro Tachi'nin 2008'den beri üzerinde çalıştığı yazılım ile origami şekillerini kolay bir şekilde yapmayı amaçlıyordu. Ancak bu yazılım biraz karmaşık yollar izliyordu. Yeni algoritma ise çok daha basit ve daha geniş bir kağıt kullanılıyor. Ayrıca bu algoritma ile origami şekillerine daha fazla kıvrım verilebiliyor.

Araştırmacılardan Erik Demaine, "Yeni algoritma ile size daha iyi katlanabilir origamiler sunmaya çalışıyoruz" dedi. "Uygulamada daha iyi çalışmanın ötesinde matematiğin sayısal olarak nasıl belirleneceğini bilmiyoruz. Fakat iki metodu birbirinden ayıran bir matematiksel yöntemimiz var. Yeni yöntem, orijinal kağıdın sınırını, oluşturmaya çalıştığınız yüzeyin sınırında tutuyor". Yani eğer küçük bir kağıtla, çok fazla kağıt gerektiren bir origami yapmak istiyorsak, algoritma bize uyarı veriyor.

Sistemi iyileştirmek için katlama yazılımına eklenecek yeni algoritma, yeterince büyük bir kağıt parçasıyla istediğiniz şekli oluşturmanıza olanak sağlayacak.

Matematik profesörü Joseph O'Rourke, "Daha önceki yazılımlar, basit teknikler içeriyor ve bazı durumlarda başarısız olabiliyordu. Fakat yeni algoritma ile neredeyse sıfıra yakın bir hata payıyla istediğiniz origamileri yapabilisiniz." dedi.