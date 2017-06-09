Yeni Alışveriş Asistanınız: Cortana

Microsoft'un Cortana'sı alışverişlerinizde size görsel arama ve indirim habercisi ile yardımcı olabilir.

Görsel arama ve indirim habercisi ile kullanıcılara alışverişlerinde yardımcı olan Cortana artık cebimizi de düşünecek. Windows 10 Creators güncellemesi ile birlikte Cortana'ya gelen güncelleme sayesinde Cortana ilgilendiğiniz ürünün en uygun fiyatlısını bulabiliyor. Şimdilik pilot uygulama olarak Microsoft Edge tarayıcılarına yerleştirilen bu özellik Amazon, Walmart, eBay gibi Amerika sınırları içerisinde olan 14 satıcı firmayı destekliyor.

Mesela Walmart sitesinde bir elektrikli süpürge sayfasındasınız. Cortana aynı ürünü bütün desteklediği alışveriş sitelerinde kontrol ederek siz daha sayfadayken o ürünün daha ucuzunun olup olmadığı bilgisini verebilecek.

Bu Cortana özelliği daha önce tanıtılan "Microsoft Personal Shopping Assistant" kadar kapsamlı olmasa da en azından tarayıcıya eklenti yüklemeden de kullanılabilecek.

Bu arada Cortana'nın Siri benzeri ses ile kontrol edilen Microsoft asistanı olduğunu da hatırlatalım.