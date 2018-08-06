Yeni AMD Ryzen İşlemcisi, 7. Nesil Intel Core i9’u Tokatladı

İşlemci savaşının mavi ve kırmızı takımlarında sular iyice kaynıyor. Core i9 7980XE ile kök söktüren Intel'in başı, AMD ile dertte. 32 çekirdekli Ryzen Threadripper 2990WX işlemcisi, 7. nesil i9'dan %50 daha iyi performans gösterdi.

AMD’nin resmi Fransa internet sayfası, yanlışlıkla “dünyanın en güçlü masaüstü işlemcisi” olarak lanse ettiği yeni platformun detaylarını paylaştı. Anında sızdırılan özellikler sonucunda işlemcinin Cinebench puanı ortalama 5.099 şeklinde oldu.

Intel’in Core i9-7980XE isimli 18 çekirdekli işlemcisi ise 3.335 puan alabilmişti. Bu skorlara göre AMD’nin yeni işlemcisi, Intel’in gözde işlemcisinden %53 daha üstün. i9-7980XE Intel’in en iyi işlemcisi olmasa da kaynaktaki bu kıyaslama, AMD’nin söz konusu işlemciyi ikiye katlayan bir platform geliştirdiğini gösteriyor. 32 çekirdekli olan Ryzen Threadripper 2990WX, umarız ki son haliyle de tüketiciye aynı performansı sunabilir.

AMD Ryzen Threadripper 2990WX, 3 GHz hızında 32 çekirdekten oluşuyor, her bir çekirdek maksimum 4 Ghz’e kadar hızlanabiliyor. İddialara göre firma 1799 dolardan başlayan bir fiyat belirleyecek. Fiyatlar konusunda Intel’den daha avantajlı olması, kullanıcıların son anda AMD’ye geçmesine neden olabilir.

Eğer bir işlemciye servet ödemek istiyorsanız, AMD’nin Threadripper 2 nesil teknolojileri tam size göre. Hem fiyat hem de performans açısından Intel feci derecede zorlu bir rakiple karşı karşıya. Eğer daha uygun bir Ryzen isterseniz, 24 çekirdekli 2970WX’i de deneyebilirsiniz. Onun fiyatı 1299 dolardan başlıyor.

En ucuz Threadripper serisi işlemci ise 650 dolarlık fiyatıyla 12 çekirdekli 2920X. Bu işlemcilerle toplayacağınız bilgisayarların sırtı, uzunca bir süre yere gelmeyecek kadar güçlü olacaktır.