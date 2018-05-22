HTC U12 Plus, Bizzat HTC Tarafından Sızdırıldı!

Teknoloji dünyasında varlığını o kadar da sık şekilde hatırlatmayan HTC, sahalara iPhone X ve Galaxy S9 gibi devlerle rekabet edecek bir amiral gemisiyle dönmeye hazırlanıyor. Firmanın internet sitesindeki bir test sayfası, U12 Plus’ın görüntülerini ve özelliklerini içeriyordu. Sayfa kapatılsa da görüntüler sızdırıldı.

Başta Google olmak üzere pek çok teknoloji devi ile cihaz üretme ve donanım tedarik etme konusunda anlaşmaları olan HTC, kendi markasına sahip cihazlar konusunda son yıllarda sıkıntılar yaşıyor. Geçtiğimiz yıl faaliyetlerini durdurma aşamasına gelen firmayı, U11 modeli yeniden hayata döndürmüştü.

Uzun bir süredir beklediğimiz ve iPhone X, Galaxy S9 ve S9 Plus, Huawei P20 Pro gibi devlere karşı rakip olacak U12 Plus’ın özellikleri kesinleşmiyordu. Dahası, cihazın tasarımına dair tek referansımız U11’in tasarımı olmuştu. HTC’nin internet sitesinde yer alana ve yanlışlıkla yayınlanan bir test sayfası, U12 Plus’ın özelliklerini doğruladı ve cihazın görüntülerini ortaya çıkarttı.

Çentiksiz ekranla, amiral gemisi özelliklerine sahip bir telefon:

Son dönemde, Android üreticilerin önemli bir kısmı ekrandaki çentikler olsun, arka kamera donanımının yerleşimi olsun bir şekilde iPhone X çizgilerinin etkisi altında kaldılar. Tayvanlı HTC ise tasarım konusunda yine kendisine has bir sadelik oluşturmayı başarmış durumda. Yatay olarak konumlandırılan çift kamera, firmanın önceki cihazlarını takiben dairesel hatlara sahip gövde tasarımı derken, özgün bir iş gördüğümüzü söylemek mümkün.

Teknik açıdan piyasadaki en iyi cihazlarla rekabet etmesi beklenen bu cihazın, satışlar konusunda rakiplerine kaşı çıkmasının tek yolu ise fiyatı olacak. Ne yazık ki bunun için, HTC’den yakın zamanda gelmesi beklenen resmi açıklamayı beklemek zorundayız. Yine de elimizde Yuan cinsinden Çin pazarı için koyulan etiketler var.

HTC U12 Plus sızdırılan teknik özellikleri:

6 inçlik WQHD + (1440 x 2880) çözünürlüğünde ekran,

6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı,

Henüz çözünürlükleri netleşmeyen çift arka ve tek ön kamera

2 TB’a kadar micro SD kart desteği,

Snapdragon 845 işlemci yongası

Boomsound hoparlör

IP68 sertifikasıyla su ve toz direnci

3,500 mAh batarya

Android Oreo

Çin fiyatı: 5,888 yuan (920 dolar)

HTC, bu bilgileri yanlışlık açık ettiği internet sitesini, hata fark edildikten sonra kapattı. Biraz daha sabredip, firmadan gelen açıklamaları beklemekte fayda var. Detaylardan haberdar olmak için takipte kalın.