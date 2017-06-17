OnePlus 5'in Kamerasından Çekilmiş Harika Fotoğraflar!

iPhone 7 Plus'a benzerliğine rağmen gösterdiği üstün performansla daha piyasaya çıkamadan kullanıcıların beğenisini kazanan OnePlus 5 ile çekilen bazı fotoğraflar yayınlandı.

Her çıkardığı modelle akıllı telefon dünyasında bir gündem yaratarak adeta fiyat performans canavarları ortaya çıkaran OnePlus şirketi, bu yılki 'amiral gemisi katili' modeli OnePlus 5'in duyurusunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Telefon özellikle tasarım açısından iPhone 7 Plus'a olan benzerliğiyle eleştirilirken bir taraftan da performansıyla gösterdiği başarıya yönelik övgüleri daha piyasaya çıkmadan topluyor.

Özellikle telefonun en iddialı olduğu konulardan bir tanesi de kamera performansı. Çift kamerasıyla harikalar yarattığı söylenen OnePlus 5 ile birlikte çekilen ilk fotoğraflar da şirketin CEO'su Pete Lau tarafından paylaşıldı. Pete Lau tarafından yapılan açıklamaya göre fotoğraflar OnePlus 5 ile HDR modu açıkken başka bir ayarlama yapılmadan çekildi.

İşte amiral gemisi katili OnePlus 5 ile çekilen dört müthiş fotoğraf: