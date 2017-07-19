Yeni Android Launcher 'Lawnchair' ile Tanışın

Pixel Launcher üzerine inşa edilen Lawnchair, Android O'daki yenilikleri de bünyesine alarak henüz daha test aşamasındayken diğer üçüncü taraf launcher'ların önüne geçeceğinin sinyallerini veriyor.

Yeni açık kaynak kodlu launcher 'Lawnchair', Google Asistan ve Pixel Launcher'daki tüm özellikleri getirmesinin yanı sıra kullanıcılarına bir çok kişiselleştirilebilir özellik sunuyor.

Lawnchair, çok az sayıdaki üçüncü taraf launcher'da bulunan Google Now'u destekliyor. Google'ın Pixel Launcher'ı üzerine inşa edilen Lawnchair, Android O'nun gelişmiş tasarımıyla birlikte oldukça şık ve sade bir görünüm kazanıyor. Ayrıca geliştiriciler, telefon markalarının kendi launcher'larındaki sevilen özellikleri de ekleyerek Lawnchair'ı ekstra kullanışlı bir hale getirmişler.

Eğer daha önce bir üçüncü taraf launcher kullandıysanız ve tarzını beğenmediyseniz Lawnchair sınırsız kişiselleştirme özelliği ile sizi kesinlikle memnun edecektir. Uygulama çekmecesinden'den ikonlara, hatta menüleri karanlık mod yapmaya kadar isteyebileceğiniz her türlü değişikliği yapabilirsiniz.

Lawnchair, henüz test aşamasında olduğu için Google Play Store'da indirilmeye sunulmuş değil. Ancak merak edenler apk dosyası ile kurup test edebilirler. Lawnchair'ı geliştiren şirket Deletescape, geçtiğimiz günlerde build 822'yi apk dosyası olarak sundu. İndirmek isteyenler Github ya da XDA Labs'dan apk dosyalarını indirebilirler.