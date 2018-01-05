Bir Reddit kullanıcısı, Samsung'un Snapdragonlu Galaxy S8'ler için yayınladığı güncellemede cihazlara Dolby Atmos desteği sunduğunu fark etti. Ne yazık ki Exynoslu Galaxy S8'lerde Dolby Atmos desteği bulunmuyor.

Samsung, özellikle son dönemde Android Oreo beta programına katılan kullanıcılara Galaxy S8, S8+ ve Note 8 için sık sık güncellemeler yayınlamaktadır. Child_Kicker_16 kullanıcı isimli bir Reddit üyesi, son yayınlanan güncellemede Snapdragonlu Galaxy S8 için yeni bir özellik keşfetti.

Yayınlanan Ocak 2018 güvenlik güncellemesi, büyük ölçüde mevcut güvenlik açıklarını gidermektedir. Bunun dışında güncelleme ile cihazın açılış logosu değişmektedir. Daha da önemlisi güncelleme, Galaxy S8’e Dolby Atmos desteği getiriyor.

Dolby Atmos, teknolojinin lisanslandığı cihazlarda ses kalitesini zenginleştiren popüler bir surround ses teknolojisidir. Atmos, Viper4Android ile birlikte cihazınızın ses kalitesini mükemmel bir şekilde ayarlamanızı sağlar. Görünüşe göre bu özelliğe artık Galaxy S8 kullanıcıları da sahip olacak.

Yeni özellik henüz Galaxy Note 8 için yayınlanmış değil. Fakat söylentilere göre Samsung, 15 Ocak’ta beta programını kapatmayı planlıyor. Eğer bu doğru ise Galaxy Note 8 için de güncellemenin yayınlanması yakındır. Android Oreo’nun Galaxy S8’e ne gibi yeni özelliler getirdiğini buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.