Yeni Android Sürümü ile Platforma Gelecek Yenilikler

Yeni Android sürümünün çıkışına daha aylar varken bu sürümün platforma getireceği yeniliklerle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

Büyük ihtimalle sıradaki büyük Android güncellemesinin çıkışına daha dört ay var. Sürüm numarasının 8 olması beklenen yeni Android sürümünün adının ise “O” ile başlayacağı tahmin ediliyor. Yani biz ona ismini öğrenene kadar Android O diyeceğiz.



Yeni Android sürümünün isminin Android Oreo olacağını düşünen birçok kişi var.

Henüz çıkışına daha vakit olmasına rağmen Android O’nun işletim sistemine getireceği yenilikler ilgili bazı söylentiler mevcut. Şimdi sırasıyla bunlara bir göz atalım.