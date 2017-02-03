Yeni Android Sürümü ile Platforma Gelecek Yenilikler

Büyük ihtimalle sıradaki büyük Android güncellemesinin çıkışına daha dört ay var. Sürüm numarasının 8 olması beklenen yeni Android sürümünün adının ise “O” ile başlayacağı tahmin ediliyor. Yani biz ona ismini öğrenene kadar Android O diyeceğiz.
Yeni Android sürümünün isminin Android Oreo olacağını düşünen birçok kişi var.
Henüz çıkışına daha vakit olmasına rağmen Android O’nun işletim sistemine getireceği yenilikler ilgili bazı söylentiler mevcut. Şimdi sırasıyla bunlara bir göz atalım.
- Tema Motoru: Yeni temalarla birlikte, akıllı telefonun ayarlar menüsü içinde bulunan Android’in arayüz renklerinin yanı sıra, varsayılan uygulamaların şekilleri gibi şeyler değişecek.
- Donanım Yönetimi: Apple, iPhone’larda yazılım ve donanımı çok iyi bir şekilde birleştirerek bunun performans açısından meyvelerini bugüne kadar hep topladı ve bu konuda Android’ten hep önde oldu. Ancak Android O ile birlikte Android’teki donanım ve yazılım optimizasyonunun da daha iyi bir hale gelmesi bekleniyor.
- Gelişmiş Sanal Gerçeklik Desteği: Sanal gerçeklik uygulamalarının Android cihazlarda şimdikinden daha sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için Android O’nun daha iyi bir yazılım optimizasyonula geleceği söyleniyor.