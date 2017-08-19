Yeni Android Sürümünün Adı Doğrulandı!

Android'in yeni çıkacak versiyonu olan O ile başlayan adı, Google tarafından yayınlanan videonun adından ortaya çıkan bilgiyle kısmen doğrulandı.

Ortaya çıkmasının üzerinden aylar geçen ve adını sürekli merak ettiğimiz Android O, şüphesiz önceki versiyonlar gibi bir tatlı olacaktı. O ile başlayan çok tatlı olmadığı için aklımıza ilk gelen seçenek Oreo olmuştu ve bu bilgi bugün doğrulanmış gibi görünüyor.

Dün Google+ üzerinden Google tarafından paylaşılan bir video, Android'in yeni versiyonuyla ilgili içerik olarak herhangi bir bilgi vermiyor. Asıl bilgi, dosyanın adında saklı. Bu video indirildiğinde görüntülenen dosyanın adı: "GoogleOreo_Teaser_0817_noDroids (1).mp4". Görüldüğü gibi, bu neredeyse doğrulamak gibi bir anlam taşıyor. Google'ın tabi ki bizimle oyun oynaması mümkün ancak videonun kısa bir süre sonra kaldırılması bilginin gerçek olması ihtimalini arttırıyor.

Daha önce KitKat sürümünde bir markanın adını kullanan Google, bu sürümde de Oreo'nun adını kullanacak gibi görünüyor.