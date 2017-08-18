Android sistemine bulaşan yeni bir virüs kredi kartı verilerinizi, aramalarınızı ve mesajlarınızı çalıyor.

Bu hafta güvenlik firması Kaspersky, Perşembe sabahı bir blog yazısında Faketoken adlı bir virüsün Android sistemine bulaştığını açıkladı. Faketoken aslında bir yıldan beri Android kullanıcıları için tehdit oluşturuyordu ancak artık çok daha tehlikeli bir hal aldı. Eskiden basit hack işlemlerine sahip olsa da, artık korkulması gereken bir virüs oldu.

Faketoken truva atı virüsü, bir akıllı telefona bulaştıktan sonra cihazdaki mesajları kaydedebilir, aramaları kontrol ederek numaraları ele geçirebilir ve kredi kartı bilgilerinin yanında kredi kartı verilerini de çalabilir. Ayrıca kullanılan diğer uygulamaların verilerini de ele geçirebiliyor. Ancak en kötü kısım kesinlikle bu değil çünkü virüsün telefonunuzda olduğu asla anlayamazsınız.

Kaspersky, virüs telefonunuza bulaştığı andan itibaren virüsün kendisini iyice gizlediğini ve bu sayede ne olursa olsun bulamayacağınızı söylüyor. Ayrıca virüs, 2000'den fazla uygulamadan veri çalabiliyor ve bu yüzden de gizlilikten dahi söz edemiyoruz. Üstelik kolay bir şekilde Google Play'e de ulaşabilen uygulama, tüm Google bilgilerinizi de görüyor.

Kaspersky'ye göre virüs, Rus hackerlar tarafından piyasaya sürüldü veya geliştirildi. Ayrıca virüs konusunda yapabileceğiniz tek şey kuracağınız uygulamalar konusunda epey dikkatli olmak ve hatta mümkünse Google Play dışından bir uygulama yüklememek.