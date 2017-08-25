Yeni özellik, yakın geçmişte (örneğin geçen ay) yapmış olduğunuz gönderilere dair bildirimlerin ön plana çıkarılmasını sağlayacak. Bunları aynı zamanda arkadaşlarınızla da paylaşabileceksiniz.

Eski fotoğraf ve yorumlarınızdan oluşan sonsuz koleksiyonlar boyunca geçmiş anılarınızı tazeleyebileceğiniz en iyi araçlardan biri Facebook. Facebook halihazırda geçmişe dair bazı anıları genellikle öne çıkarıyor olsa da bundan sonra son zamanlardaki anılarınızla ilgili daha fazla bildirim almanız için ek seçenekler sunacak.

Firmanın bugün yayınladığı yeni bir özellikle bir önceki ay ya da sezona ait anılar yeniden gündeme getirilebilecek. İlk bakışta biraz kafa karıştırıcı gibi görünüyor bu özellik. Bir ay öncesinde olup bitenlerden oluşan kısa süreli bir koleksiyona bir çok kişinin gereksinimi olmayacaktır diye düşünüyoruz. Kaldı ki halihazırda Facebook’tan yeterince bildirim alıyoruz anılara dair.

Diğer yandan son zamanlardaki etkinliklerde çekilen fotoğrafları bir deste halinde bir araya getirme açısından kullanışlı olan bu özellik, böylece albümleriniz arasında resim arama zahmetinden kurtarabilir sizi. Varsayılan ayar olarak sadece sizin görüntüleyebildiğiniz bu özelliği dilerseniz ayarlar bölümünden arkadaşlarınıza da açabiliyorsunuz.

Facebook bu bağlamda ‘Bu Günde (On This Day)’ adlı özelliğinin de Facebook kullanan herkesin kullanımına sunulduğunu bildirdi (Bu Günde özelliği, geçmişte aynı gün neler yaptığınızı gösteriyor). Firmanın belirttiğine göre ilk aşamada uygulamanın algoritması geliştirilmiş olmakla birlikte, özellik üzerinde görüntülenen şeylerin kontrolü de artık daha kolay.

Son olarak Facebook, sosyal ağda erişilen kilometre taşlarını (örneğin 100. Arkadaşa erişmek, 1.000 adet beğeni almış olmak, v.b.) kutlayacak bir özelliği de ekleyeceğini söylüyor. Bu özelliği daha fazla kilometre taşı kriterleriyle geliştirecek olan Facebook aynı zamanda başarılarınızı diğerleriyle paylaşmanıza imkan sağlamış olacak.

Kişilerin Facebook’ta aldıkları beğenileri kutlama yöntemleri bazılarımıza tuhaf gelir. Sosyal medya takıntısı olanlar için bu daha çok oyunda başarılı olmak gibi bir şey. Facebook’un son eklediği özelliklerle bu tip takıntısı olan kişiler, kendilerini online etkileşimleriyle ilgili olarak daha iyi hissedeceklerdir. Zira daha net olarak ifade etme imkanı bulacaklardır kendilerini. Online ortamla ilgili olumsuzluklar bombardımanına tutulduğumuz şu günlerde biraz olsun kutlama yapmanın kimseye bir zararı olmaz, değil mi?