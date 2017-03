Yeni 'Apple Dosya Sistemi' Hakkında 10 Soru 10 Cevap!

iOS 10.3 güncellemesiyle Apple kullanıcılarına sunulan yeni dosyalama sistemi hakkında en çok merak edilenleri cevapladık.

Apple, sonunda iPhone kullanıcılarının çoğunun hafıza derdine derman olacak enfes bir güncellemeyi iOS kullandığı tüm cihazlarına getirdi. Alınan olumlu tepkiler üzerine sizlere yeni Apple Dosya Siste yani APFS’nin iPhone cihazlarındaki gereksiz kalabalığı bir kara delik gibi yuttuğunu aşağıdaki haberle bildirmiştik:

Hala cihazlarını güncellemeyen iPhone, iPad ve Apple Watch kullanıcıları arasındaysanız, güncellemeden evvel önemli dosyalarınızı yedeklemenizi öneriyoruz. Zira değişen depolama sistemi sırasında onları kaybedebilirsiniz.

Söz konusu iOS 10.3 güncellemesi olunca böyle radikal teknolojileri Apple’ın neden beklettiği elbette ayrı bir tartışma konusu. Ancak şu ana kadar memnuniyetsiz hiç bir kullanıcı ile karşılaşmadık. Sizin için APFS özelliği hakkında bilmeniz gereken 10 şeyi listeledik:

1) APFS nedir?

APFS, yani Apple Dosya Sistemi. Bu firmanın uzun yıllardır kullandığı dosyalama sistemi olan HFS + sistemini tarihe hak ettiği şekilde gömen yeni bir veri stoklama sistemi. Şu anda sadece iOS 10.3 ile birlikte kullanılabiliyor. Dolayısı ile güncellemeleri alan bütün cihazlar, bu özelliğe geçiş yapabilecekler.

2. APFS Tüm Apple Platformları için mi?

HFS + sistemi ilk olarak 1998 yılında ortaya çıktı, yani yaşı neredeyse 20'ye dayandı. Ama artık bir hatıra olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. APFS ise tıkı HFS + gibi tüm Apple donanımlarında gerektiği gibi kullanılmaya başlayacak.

3. Neden Farklı?

Apple, bugünlerde neredeyse sattığı her cihaz için -Mac'ler dahil- flash depolama temelinde çalışır. Ve APFS Flaş depolama birimleri, için en iyi çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Bu yüzden okuma, veri saklama ve transferi söz konusu olduğunda süreleri daha da kısaltan ve oldukça güvenli bir sistem ile karşılaşacaksınız.

4. APFS’nin diğer özellikleri Neler?

Anlık görüntüler ve klonlama sistemi şeklinde iki özelliği söyleyebiliriz. Anlık görüntüler, dosya sisteminin salt okunur olmasına dair tek örnektir. Klonlama sistemi ise ek saklama alanı kullanmadan aynı dosyalar için hızlı kopyalar oluşturarak, cihazınızı yormadan işlem yapmanızı sağlar.

5. APFS Neden diğer sistemler göre daha hızlı?

APFS düşük gecikmeye odaklanır. Bu, uygulama başlatma ve veri dağıtımı gibi şeylerin belirgin şekilde daha hızlı olacağı anlamına geliyor. Ayrıca yükleme sürelerini azaltacaktır.

6. Mac kullanıcıları için avantaj sağlıyor mu?

Dosyalama biriminiz için bölümlendirme kullanan bir Mac kullanıcısıysanız, APFS işleri biraz değiştirecektir. Bir bölüm boşa çıktığında, APFS otomatik olarak başka bir bölümdeki depolama alanını talep edebilir. Tüm kullanılabilir bölümlerin etrafında bir kapsayıcı oluştuğu için bilgisayarınızı yormadan sistemi kullanabileceksiniz.

7. APFS’nin güvenlik açısından getirdiği yenilik nedir?

APFS, birincil işlev olarak dosyalarınızı şifreleme üzerine tasarlanmıştır. Tek tuşlu ve çok anahtarlı şifrelemeyi destekler.

8. Yeni sistemin geleceği nasıl olacak?

HFS + desteklenen 32 bitlik dosya kimlikleriydi. APFS ise 64-bit'e kadar kimlikleri destekleyen bir sürüm. Elbette Apple’ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı bu sistem iyileştirmelerle gittikçe gelişecektir.

9. iOS 10.3 için ekstra depolama alanı sağlıyor mu?

APFS'ye geçişten sonra kullandığınız cihazın depolama birimi ne kadar yüksekse o kadar fazla depolama alanına kavuşursunuz. Örneğin 16 GB hafızaya sahip iPhone’larda 1 GB civarında avantaj sağlarken 256 GB iPhone’lar için bu miktar 10 GB’a kadar yükselebilir.

10. Mac kullanıcıları için APFS’nin son durumu nedir?

iOS sürümü yayınlanmış olsa da, Mac sürümü için hala çok erken bir yenilik olarak gözüküyor. Dolayısı ile şu an beta sürümü test aşamasında. APFS'i Mac'de doğru bir şekilde çalışması, Apple'ın daha uzun zamanını alabilir. Ancak bildiğimiz gibi Apple şaşırtmayı seven bir firma ve şu an iOS üzerinden gelen olumlu geri dönüşleri topluyor.

Yeni APFS ile ve iOS 10.3 sürümü ile ilgili aklınıza takılan soruları aşağıdaki yorumlar kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Takipte kalın :)