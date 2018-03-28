Apple evreninin giyilebilir teknolojik ürünlerinin başında gelen Apple Watch, son gelen sızıntılara göre %15 daha büyük bir ekranla, daha iyi sağlık takibi yapan sensörlerle ve daha uzun bir pil ömrüyle çıkacak.

Apple'ın giyilebilir teknolojik ürünü Apple Watch'un 4. serisi gelen son haberlere göre bu yılın üçüncü çeyreğinde kullanıcılara sunulacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, Apple'la ilgili söylentiler konusunda bir uzman olarak nitelendirilen Ming-Chi Kuo, ilk olarak daha iyi bir sağlık takibi özelliğinin olduğunu söyledi.

KGI Securities'in Apple analisti olan Kuo, cihazların üç yıl önce tanıtılan oval kare biçimine göre daha modaya uygun bir şekilde üretileceğini belirtti. İddialara göre ekranı daha büyük olması beklenen Apple Watch, daha büyük bir gövdeyle gelecek. Mevcut Apple Watch (3. seri) bir kalp atış sensörünü, ivme sensörünü ve jiroskopu içerisinde barındırıyor. Bunun yanı sıra 38 mm ve 42 mm olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Gelen bilgilere göre yeni model ise 44 mm ve 48 mm boyutlarında olacak. Bu boyutların mevcut sensörlere ek sensörlerin eklenmesinden kaynaklanıp kaynaklanmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak bazı iddialar daha büyük bir lityum iyon pilin buna sebep olabileceğini söylüyor.

Ayrıca Apple'ın satış rakamlarıyla ilgili tahminlerde bulunan şirket, 22 ila 24 milyon arasında Apple Watch'un kullanıcılara ulaşacağını düşünüyor. Bu rakam geçtiğimiz seneki satışlara göre %30 daha yüksek görünüyor. Cihazın geçtiğimiz yıl tanıtılan Apple Watch 3 gibi Eylül ayında kamuoyuna duyurulması fiyatının da 399 dolar civarında olması bekleniyor.