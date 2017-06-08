İnsan Türü, Bilinenden 100 Bin Yıl Daha Eski

Geçen hafta Nature dergisinin açıklamasına göre Fas'taki kazıdan çıkan fosiller, türümüzün kökenini Afrika'da veya başka yerlerde bulunan en eski Homo Sapiens'ler, yani insanları temsil ediyor.

Fas'ta çalışma yapan araştırmacılar, türümüzün kökenlerini geriye götüren Homo sapiens(bilim adı kullanmazsak kısaca ''insan'') fosillerimizi meydana çıkarttılar.

Bundan uzun yıllar önce arkeologlardan oluşan bir grup, Jebel Irhoud adında eski bir kazı alanını inceleyip kazmaya başladı. Ekip, Fas'ta kafaları kurcalayacak yeni insan fosilleri keşfetti. Yüz yapılarının sofistike analizleri, açıkça Homo sapiens olduklarını gösterdi. Ekip, kazı alanını tarihlendirdiklerinde ise şok oldular. Zira bu insanlar, yaklaşık 300.000 yıl önce yaşamışlar. Ekibin başında yer alan Max Planck Enstitüsü'nden Jean Jacques Hublin, çıkan insan fosilleri için ''Afrika'da ya da başka yerlerde şimdiye kadar bulunan en eski Homo sapiens'ler'' olduğunu söyledi.

Arkeologlar, 150.000 yıldan eski olan bazı fosillere sahipler. Kökenlerimiz için daha fazla araştırma yapmak araştırmacılar harici alanın dışındaki bir diğer araştırmacı grup, bu keşfin araştırmanın yoğunlaştığı Doğu Afrika'nın da ötesine geçmelerini istediklerini söylüyor. İnsan Paleobiyolojisi İleri Araştırmaları Merkezi'ndeki Profesörü Bernard Wood ise bu araştırmaların geleneksel yerlerin dışında olması için arkeologları ikna etmek gerektiğini söylüyor.

Araştırma ekibi, ayrıca Nature dergisinde bahsedilen bu fosillerin çelişkili sonuçlar verebilme ihtimali üzerine analizler yapılmasını da önermişti. Bazı paleoantropologlar, Güney Afrika'daki Florisbad'dan geçici olarak 260.000 yıllığına tarihlenen parçalı bir kafatasının da arkaik bir Homo sapiens'e ait olduğunu savundu. Fas'taki arkeologlar ise bu yorumu doğruladı. İki türün ortak atalarından 500.000 ila 700.000 yıl önce ayrıldığını ileri sürülüyor. Ancak bu karara varmak için fosil kayıtları son derece yetersiz.