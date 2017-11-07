Şimdiye Kadar Bilinen En Uzak Galaksi Keşfedildi

Yeni astronomi tekniği sayesinde, 11 milyar ışık yılı uzaklıkta bir galaksi keşfedildi. Bu keşif, evrenin ilk oluşumuna şahit olmamız için bir adım daha yaklaşmamızı sağladı.

Gökbilimciler, Hubble Uzay Teleskobu'nun nimetlerinden çok uzun bir süreden beri faydalanıyorlar. Dünya’dan evrene baktığımız bir göz olarak çalışan teleskop, yıllar boyunca birbirinden güzel gök olaylarını yakaladı. Hubble bizlere muhteşem görüntüler aktarmış olsa da artık görev süresinin sonuna geliyor.

Hubble Uzay Teleskobu'nun emekli olup günümüzün teknolojisiyle donatılmış James Web Uzay Teleskobu’nun hizmete girmesine az bir dönem kaldı, ancak öncesinde yeni buluşlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Hawaii’de Gemini North Teleskobu'nun yakaladığı görüntüler, insanlık tarihinde en uzak galaksisi oldu. Tam tamına 11 milyar ışık yılı uzaklıktaki sarmal bir galaksiyi görüntüleyen teleskop, yerçekimi lensi ve spektrografı birleştiren yeni bir teknik sayesinde Bing Bang’den sadece 2.6 milyar yıl sonraya ait olan bir galaksiyi görüntülemeyi başardılar.

Bu yeni keşif, Dünya üzerinde gözlemlediğimiz en eski galaksinin A1689B11 isimli bu spiral galaksi olduğunu kanıtlıyor.

A1689B11 galaksisinin bulunmasını sağlayan yerçekimi lensleme tekniği, son dönemlerde iyice popüler bir hale geldi. Bu teknik, bir galaksiyi görmek için büyük bir nesneyi kullanmayı içeriyor. Bu büyük nesne galaksi kümesi gibi milyonlarca ışık yılları büyüklüğündeki nesneler olabilir.

Ünlü gökbilimci Edwin Hubble tarafından geliştirilen sınıflandırma şemasına göre galaksiler, eliptik, lentiküler ve spiral olmak üzere üç geniş sınıfa ayrılırlar. Ayrıca “düzensiz şekilli” galaksiler de gözlemlenmiştir.

Galaksiler spiral görünüme kavuşmadan önce hayatlarına eliptik olarak başlarlar. Bu nedenle 11 milyar yıl öncesini gördüğümüz bu galaksi, galaksilerin oluşumu konusunda çok önemli bilgiler içeriyor. Evrenin başlarında çok nadir görünen spiral galaksiler, kısa sürede bu görünüme nasıl kavuşmuş merak ediliyor. Bir galaksi için 2.6 milyar yıl(üstelik ilk olarak ne zaman oluştuğu bilinmiyor) ufak bir rakam.

Araştırmacılara göre bu galaksilerin araştırılması önemli. Evrenimizin henüz çok yeni olduğu bir dönemde günümüzdeki galaksilerden 20 kat daha hızlı yıldızların oluştuğu gözlemleniyor. Haliyle, bu yavaşlamanın nasıl olduğu ve hangi düzende olduğu bu galaksilerin ortaya çıkması ile anlaşılabilir.

Araştırmacılar şu anda sınırlı imkanlardan faydalanabiliyor olsa da, James Webb Uzay Teleskobu ile birlikte yeni veriler elde etmeyi planlıyorlar.