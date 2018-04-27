Yeni ASUS Zenfone 5’in Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

ASUS ZenFone 5, Asus Türkiye sitesinden de duyurulduğu üzere artık resmi olarak ön siparişe açık durumda.

MWC 2018'de tanıtılan ve fuardan ilgileri üzerine toplayan ASUS ZenFone 5, bugün itibariyle ön siparişe açıldı. Asus ZenFone 5 (ZE620KL), sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 işlemci tarafından destekleniyor ve 4GB RAM ile birlikte geliyor.

ASUS ZenFone 5, bir microSD kart ile 200 GB'a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanına sahip. ASUS ZenFone 5'deki kamera özellikleri ise cihaz, arka tarafta 12 megapiksellik bir birincil kamera ve selfieler için 8 megapiksellik ön kameraya sahip. ASUS ZenFone 5'da Android 8.0 çalışabilir ve cihaz 3300mAh bir batarya ile geliyor.

Cihaz, şimdilik yalnızca ön siparişlere açık vaziyette. Cihaz yalnızca ön siparişe özel 1694 TL'den gece mavisi ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunuldu. Ön sipariş sonrası fiyatın ise değişme olasılığı bulunuyor. ASUS tarafından en geç iki hafta içerisinde kargoya verileceği söylenen ASUS ZenFone 5'i buradan sipariş edebilirsiniz.