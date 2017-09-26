Atari'nin çıkaracağı yeni konsolun fiyatı belli oldu. Ancak düşük özelliklerine göre fahiş kalan fiyatı Ataribox'ın diğer konsollarla yarışında "1-0" geride başlatıyor.

Özellikle de eski neslin çok iyi bildiği Atari yeni konsolu Ataribox konusunda hızla ilerlemeye devam ediyor. Konsolun tasarımcısı ve Atari'nin şu anki CEO'su olan Ferguson Mac Gamesbeat ile yeni konsolun fiyatı ve özellikleriyle ilgili bilgileri verdiği bir röportaj yaptı. Yeni konsolun donanımı hakkında ayrıntılı bilgi vermese de ortalama bir fiyat veren Mac'in yaptığı açıklamalar oyun dünyasının epeyce kafasını karıştırdı.

Atari'nin CEO'su Ferguson Mac'in yaptığı açıklamalara göre yeni konsolun işlemcisi AMD tarafından üretilecek. Konsolun ortalama bir PC'nin gücüne sahip olacağını ifade eden Mac, konsolla ilgili donanımsal detaya girmese de, konsolun yüksek işlemci gücüne sahip bilgisayarların çalıştırdığı AAA oyunları, aynı güçle çalıştıramayacağını ifade etti. Aynı röportajda yeni konsolun fiyatının ise 250 ile 300 dolar arasında bir fiyata sahip olacağını belirten Mac'in açıklamaları ise kafa karıştırıcı.

250-300 dolar arası fiyatlandırma aslında bugüne kadar bildiğimiz tüm konsolların ortalama fiyatı olduğunu söyleyebiliriz. Yani Playstation, Xbox veya Switch gibi konsollar şu anda bu fiyat aralığına satılıyor. Ayrıca da bu konsollar bir kısmı, yüksek işlemci gücü isteyen oyunları da çalıştırmakta gayet başarılı. Yani buradaki kafa karıştırıcılıkta buradan geliyor. Aynı fiyata son çıkan oyunları Microsoft'un, Sony'nin veya Nintendo'nun ürettiği konsollarla çalıştırabilecekken insanlar neden Ataribox'a 250-300 dolar arası bir para versin?

Yani bize göre Atari şu anda sadece retro severlerin gözünü boyamaya oynuyor. Yine konsol çıkınca göreceğiz ancak popüler piyasadaki bir çok konsol bir veya birden çok şekilde retro oyunları da çalıştırma yetisine sahipler. Eğer Mac'in yeni konsolla ilgili söyledikleri doğruysa Ataribox'ın popüler konsolların arasında fazla şansı olmayacakmış gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ataribox sadece isminin getirdiği güvenle popülerleşir mi, yoksa diğer konsolların arasında kayıp mı olur?