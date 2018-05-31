Avengers 4'ten En Büyük Soruyu Yanıtlayan Sızıntı!

Shuri karakterini canlandıran Letitia Wright ve kış askerini canlandıran Sebastian Stan, yaptıkları açıklamalar ile Infinity War'da hayatını kaybeden karakterlerin dirileceğinin ipuçlarını verdi.

Eğer Avengers: Infinity War’u hala izlemediyseniz, bu makalenin ciddi bir şekilde spoiler içerdiğini belirtelim. Avengers: Infinity War’u izlediyseniz fakat önümüzdeki yıl vizyona girecek olan Avengers 4 hakkında spoiler almak istemiyorsanız da sıradaki habere usulca geçmenizi tavsiye ederiz.

Film boyunca seyircileri duygudan duyguya sürükleyen Avengers: Infinity War, tüm sonsuzluk taşlarını ele geçiren Thanos’un parmağını şıklatması ile dramatik bir şekilde sonlandı. Tüm evrendeki canlıların yarısına ek olarak Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther gibi sevilen karakterler, sonsuzluk eldiveninin gücüne karşı koyamadı.

Fakat orijinal Avengers kadrosu filmi sağ tamamlamayı başardı ve pek çok kişinin beklentisi Avengers 4’te orijinal Avengers’lar ile Thanos arasında bir mücadele geçeceği yönünde. Fakat haberler iyi; bazı ‘sızıntılara’ göre Avengers: Infinity War’da toz olup uçan karakterler, Avengers 4’te dirilecekler.

Black Panther’in kız kardeşi olan Shuri’yi canlandıran Letitia Wright, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Star-Lord’u canlandıran Chris Pratt’in çalışmaktan en çok keyif aldığı kişi olduğunu söyledi. Bir dakika… Shuri ve Star Lord Infinity War’da hiç karşılaşmamışlardı ki. Hatta aynı gezegende bile değillerdi. Neyse…

Kış Askeri’ni canlandıran Sebastian Stan ise Infinity War’da atılan bir sahneden bahsetti. Planlaması yaklaşık üç ay süren sahnede Samuel L. Jackson’dan Michael Douglas ve hatta Michelle Pfeiffer’a kadar herkes varmış. Fakat Sebastian Stan, söz konusu sahne hakkında fazla konuşamacağını belirtti.

Her filmde olduğu gibi Avengers: Infinity War’da da pek çok atılan sahne bulunuyor. Tüm kahramanların bir araya geldiği bu sahne de onlardan biri. Tuhaf olan şu; bir aktör, zaten yayınlanmış bir filmdeki atılan bir sahne hakkında neden konuşamasın? Çünkü sahne, devam filminin olay örgüsü içinde kullanılacaktır.

Hem Letitia Wright’ın hem de Sebastian Stan’in açıklamaları bizi tek bir ortak noktaya götürüyor; Avengers: Infinity War’da yok olan karakterler, Avengers 4’te dirilecekler. Bunun için de bir zaman yolculuğu söz konusu olacak ki bu noktada kuantum alemine girebilen Ant-Man ve nano teknoloji ile zırh yapmayı başaran Tony Stark baş rolde olacaklar.