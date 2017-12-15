Yeni Başlayanlar İçin En İyi Robotik Kit'leri!

Robotik, günümüzün en önemli teknoloji gündemlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Peki bu alanda amatör olarak bir şeyler yapılabilir mi? Nasıl ki maket uçaklar, arabalar yapılabiliyorsa robotikde de bazı kit'ler bulunmakta.

Yazıya henüz giriş yapmışken küçük bir uyarıda da bulunmakta fayda var. Burada sıralayacağımız kit'lerin tamamı yurt dışında üretildiğinden ve dolar-tl kurunun malum seviylerde olması sebebiyle fiyatlar biraz pahalı gelebilir. Bu uyarımızdan sonra ilk olarak daha düşük bütçe için yaptığımız robotik kit'i seçimine geçelim:

Düşük Bütçe

Eğer 100 dolardan daha az bir ara harcamak isterseniz Robotis Ollobot Play 700 size önereceğimiz bir kit.

Hızlı kurulumu ile öne çıkan bu kit temel programla dilinden C++ seviyelerine kadar ilerlemenizi sağlıyor. Öte yandan çizgi izleme ve engellerden kaçınma gibi sensörleri de baya eğlenceli bir deneyim yaşatıyor. Satın almak veya detaylı inceleme yapmak için tıklayın.

Yüksek Bütçe

Bir robotik kit ile mümkün olduğunca çok şey yapmak istiyorsanız Vex IQ Süper Kit sizin için doğru seçim olabilir.

Kit'i grafiksel bir dil ile programlamaya başlayabilir veya C programlama dilini kullanarak daha karmaşık görevlere yönlendirebilirsiniz. Öte yandan sahip olduğu sensörler sayesinde gayet profesyonel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte parçalarının birleştirme esnasında biraz zorluk çektirdiğini de belirtmekte fayda var. Ha unutmadan fiyatı 330 dolar. Satın almak veya detaylı inceleme yapmak için tıklayın.

En Uygun

Lego Boost, lego parçalarını kullanan ve kolay bir şekilde bir araya getirilebilen bir kit.

160 dolar etiket fiyatıyla satışta olan bu robotik kit'i, sınırlı programlama dillerine sahip olmasına rağmen fiyat performans açısından hem çocuklar hem de yetişkinler için oldukça iyi düşünülmüş. Satın almak veya detaylı inceleme yapmak için tıklayın.

İkinci En Uygun

Eğer ilk 'en uygun' seçeneği ilginizi çekmediyse sizin için bir önerimiz daha var: Jimu AstroBot

200 dolar etiket fiyatıyla satışta bulunan Jimu AstroBot, hafiften Wall-E'yi anımsatması sebebiyle bizim çok hoşumuza gitti. Parçalarıyla başka şekillere de büründürebileceğiniz bu kit, popüler Scratch programlama diline doğrudan giriş sağlıyor. Satın almak veya detaylı inceleme yapmak için tıklayın.