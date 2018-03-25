Fortnite Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

'Beleş PUBG' diye de adlandırılan Fortnite, aslında PUBG'ye düşünüldüğü kadar da benzemiyor.

Fortnite günümüzde o kadar popüler bir hale geldi ki internet kafelerde giden gençleri, 'Counter atarken' değil Fortnite oynarken görmeniz çok olası. Nitekim oyunun 'Free2Play' yani oynaması ücretsiz olması ve öğrenmesi kolay, ustalaşması zor yapısı bağımlılık yaratıyor. Biz de sizler için Fortnite hakkında bir başlangıç rehberi hazırladık.

Fortnite Nedir?

Fortnite, Epic Games tarafından tasarlanan ancak grafikleri açısından pek de 'epik' durmayan eğlenceli bir çok oyunculu oyun. Fortnite, piyasaya sürüldükten kısa süre sonra, PUBG'nin de başarısından etkilenerek, oyuna 'Battle Royale' adlı eğlenceli bir mod da eklendi. Bu vesile ile Fortnite, ücretsiz ve bağımlılık yapan bir oyun olarak oyun dünyasına kısa sürede giriş yaptı.

Neden Bu Kadar Hızlı Popüler Oldu?

Aslında tüm 'Battle Royale' oyunları tek bir cümle ile özetlenebilir: "Öldür ya da öl!".

"Öyleyse herkes bu oyunu neden bu kadar çok seviyor sayın WebTekno?" diyebilirsiniz; keza haksız da sayılmazsınız. Bu noktada oyun PUBG'ye oldukça benzese de, grafik tasarımı ve bir iki farklı detayla PUBG'den ayrılıyor. Oyundaki amaç ise oyunu epey eğlenceli kılıyor: Sizi bir kara parçacığına bırakıp diğer 99 insan arasında hayatta kalarak sizlere tatlı bir zafer yaşatmak.

Erken Erişim (Early Access) Ne Demek?

Fortnite hala erken erişim aşamasında. Bu terimin anlamı ise oyunun oynanabilir olması, düzenli içerik ve güncellemeler almasına rağmen oyunun hala bitmiş sayılmaması diyebiliriz. Erken Erişim kavramı, genellikle henüz bitmemiş bir oyunun betasını oynamak için satın aldığınız oyunlar için kullanılır. Bu durum, siz oyunun tadını çıkarırken, Epic'in daha fazla özellik eklemeyi ve zaman geçtikçe ek değişiklikler yapmayı planladığını gösteriyor.

Fornite'ı Nasıl Oynayabilirim?

İlk piyasaya sürüldüğü günden beri çokça indirilen Fortnite'ın hemen başında 'Battle Bus' sizi 8x8 kilometrelik bir haritaya atıyor. Oyuna başlamak için uygun mekanı bulduğunuz anda artık aşağı atlayabilir ve oyuna müdahil olabilirsiniz. Oyunda siz de dahil toplam 100 kişi mevcut. Bununla birlikte Fortnite, ikili ve dörtlü gruplar halinde de oynanabiliyor.

Hedef Ne?

Oyuna ilk kez benim yaptığım gibi hiçbir şey bilmeden girerseniz, domdom kurşununu alnınıza yemeniz çok büyük bir olasılık. Oyundaki bir numaralı hedefinizin ölmemeye çalışmak ve öldürebildiğiniz kadar insan öldürmek. Etliye, sütlüye karışmadan oynayayım diyorsanız bir yer bulup gizlenebilirsiniz ama her an birisi sizi bulup öldürebilir; bu ihtimali de gözden çıkarmayın.

Oyunda kaçmanız gereken şeylerden birisi de The Storm; yani fırtına. The Storm, sizin güvenli bir yere girmenize sebep olacak sürekli bir tehdittir. Çoğunlukla olduğu yerde bekleyen oyuncuların periyodik olarak hareket etmesini isteyen bu fırtınaya yakalanırsanız, sağlık çubuğunuzdan epey bir kısmı kaybedebilirsiniz.

Loot Nedir ve Nasıl Bulunur?

Battle Bus'tan atladıktan sonraki ilk önceliğiniz, ilk ganimetinizi bulmak veya bulmak için bir mekan bulmak olmalı. Loot'lar, siz Battle Royale'in içinde iken size yardımcı olacak şeylerdir. Tüm bu eşyalar dünyanın her yerinde, çoğunlukla önceden inşa edilmiş yapıların yakınında veya içinde bulunabilir. Özellikle, daha nadir öğeler içerebileceğinden özel loot sandıkları için de bir göz atmanız gerekebilir. Nitekim oyundaki tecrübeniz arttıkça, iyi oyuncuları birbirinden ayıran en önemli unsurun eşyaları kullanma becerileri olduğunu anlayacaksınız.

Şansını Değerlendir!

Fortnite, özünde bir savaş oyunu. Bu yüzden bu alanda biraz deneyim sahibi olanlar bu oyunu çok daha rahat oynayabilirler. Headshot yapmayı da öğrenmeniz gerek çünkü headshot yapmak, doğal olarak oyunda rakiplerinize daha fazla hasar verecektir.

Yapı Malzemelerini Toplayın

Oyunda bir noktadan sonra biraz odun, tuğla veya metal toplamanız gerekebilir. Bu malzemeleri haritanın her yerinde bir kazma vasıtasıyla elde edebilirsiniz. Savaş yarılanana kadar her bir malzemenin en az 100 parçasını almayı hedefleyin. Çünkü kendi binanıza sahip olmak Fortnite'de başarılı olmak için epey gerekli.

"Özet geç editör!" diyenler için Fortnite'ta bulunan önemli şeyleri listeyen bir görsel,

Oyun İlginizi mi Çekti?

Şu anda Fortnite: Battle Royale oyununu iOS, PS4, PC ve Xbox One'da da ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Oyunu PC üzerinden oynamak için bu linke tıklayarak gerekli dosyayı bilgisayarınıza indirip kurabilirsiniz. Konsollar içinse PSN ve Xbox Live kullanıcıları için oyun indirilebilir durumda.