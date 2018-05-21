Finlandiya’nın ve Avrupa’nın sayılı üniversiteleri arasında bulunan Helsinki Üniversitesi, yapay zeka konusunda kendisini geliştirmek isteyen herkes için internet üzerinden ücretsiz ders vermeye başladı.

Yapay zeka yazılımları ve onların gelişmiş robotik mekanizmalarla birleşmesi konusunda çok hareketli bir çağda yaşıyoruz. Bundan daha iki hafta önce Google, bir insanı “insan” olduğu konusunda kandırabilen sistemini tanıttı. Bu sisteme Duplex adı veriliyor ve yakın zamanda, Google Asistan ile Android’in bir parçası olacak.

Google elbette bu iş için ter döken tek firma değil. Apple ve Microsoft gibi devler de yazılım konusunda ellerinden geleni yapıyorlar. Diğer taraftan Boston Dynamics gibi şirketler, geliştirdikler robotlarla öğrenen yazılımları bir araya getiriyorlar. Kısacası anlayacağınız, Matrix hikayesinin kökenindeki ev hizmetçisi, otopark görevlisi, yönlendirme danışmanı, çağrı merkezi asistanı gibi robotların olduğu çağa çok yakınız.

Hal böyle olunca yapay zekalar konusunda çalışmasak bile onları tanımak, bu gizemli dünyanın kapılarını aralayıp çağa ayak uydurmak gerekiyor. Nitekim yazılım dillerini öğrenmek ve yapay sinir ağlarını tanımak da bir o kadar zor ve pahalı. Finlandiya’nın başkentinde bulunan Helsinki Üniversitesi ise bu konuda muhteşem bir işe imza attı.

Tamamen ücretsiz şekilde yayınlanan 6 bölümlük yapay zeka eğitimi, konu hakkında hiç fikri olmayan insanların bile eğitim sürecinden sonra yapay zeka sistemlerini tanımasını sağlıyor:

Üniversiteye bağlı olarak faaliyet göstere Fagerlund isimli şirket, pek çok sektördeki yapay zeka yazılımlarıyla ilgileniyor. Özellikle gıda endüstrisinin tesislerdeki ürünleri örneklemek ve stoklamak adına çalışan şirket, oldukça geçerli ürünlere sahip. Diğer taraftan Facebook’un yüz tanıma için yapay zekayı kullandığını biliyor olmanız, pek çok insanın bundan habersiz olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Derslerin ilk aşamalarında, yapay zekanın gerçek dünyada ne işe yaradığından bahsediliyor. İkinci kısımda makine öğrenimi konu alınırken, ilerleyen aşamalarda artık sinir ağlarının nasıl çalıştığı ve üretildiği işleniyor.

Kursun tamamını bitirmek toplamda 30 saatinizi alıyor, sonunda ise bir sertifika alıp bunu öz geçmişinize ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca eğer günün birinde Helsinki Üniversitesi’nden eğitim alma şansına erişirseniz, okulda iki akademik kredi almış sayılıyorsunuz. Alınan sertifika, LinkedIn profilinizde de sergilenebiliyor.

Elements of AI adındaki ücretsiz eğitime ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.